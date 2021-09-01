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辭去阿里老董？ 高曉松也遭各平台封殺

娛樂新聞組／綜合報導
中國跨界名人高曉松，傳已從阿里離職。（中新社）
中國跨界名人高曉松，傳已從阿里離職。（中新社）

知名藝人趙薇近日突傳被列為劣跡藝人並被封殺後，原阿里音樂董事長、跨界名人高曉松近日也遭各大平台封殺，作品被下架，由他發起並擔任館長的曉書館（北京）28日宣布暫時閉館，高曉松隨後也修改了微博名稱、清空所有內容，並將個人簡介改為「靜思」二字。Tech星球報導，傳高曉松近已從阿里離職，阿里大文娛對此則表示並不清楚。

綜合媒體報導，近日高曉松的「曉松奇談」等節目被各大網路影音平台陸續下架之後，隸屬於中國社會科學院的中國歷史研究院也突然在微博發文，怒批高曉松過去的歷史解讀是謬論、披著外衣包藏禍心。

據了解，趙薇與高曉松都與阿里巴巴集團及集團創辦人馬雲有淵源。高曉松曾於2015年擔任阿里音樂董事長，後來出任阿里娛樂戰略委員會主席，負責阿里大文娛開拓海外市場，還曾為馬雲主演的微電影「功守道」創作同名主題曲。

在2019年10月，數據顯示，高曉松不再擔任阿里音樂法人代表及執行董事。對此，高曉松曾在微博上解釋：早在2016年就已經卸任阿里音樂董事長，可是自己不會離開阿里，還會為阿里文娛的國外業務出謀畫策。

微博 馬雲 趙薇

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