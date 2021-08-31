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趙薇玩完了？央視突然釋出「容嬤嬤」酷刑影片

娛樂新聞組／綜合報導
趙薇目前被爆出列為「劣跡藝人」消失中，外傳她逃到斥資14億元購買的法國酒莊。(取材自Instagram)
趙薇目前被爆出列為「劣跡藝人」消失中，外傳她逃到斥資14億元購買的法國酒莊。(取材自Instagram)

中國女星趙薇因爆出一連串「辱華」行為，傳出被中國官方列為「劣跡藝人」，不僅微博「超話」被消失，過去相關影視作品一夕之間被下架，網路盛傳她已連夜逃往法國，但截至目前為止，趙薇仍是下落不明，未對外做出任何回應。

趙薇曾在29日於Instagram透露行蹤，「和爸爸媽媽在一起」，並在留言處寫下：「北京初秋，最佳閱讀時間。」似乎公告自己仍在中國，但該則貼文迅速被刪除。

耐人尋味的是，即便中國官方從未發聲要封殺趙薇，最近卻無預警在官媒央視的抖音頻道，釋出「還珠格格」容嬤嬤用針刺趙薇、林心如以及范冰冰的影片，因為該頻道的影片大多為政令宣傳，突然釋出「容嬤嬤」，顯得特別突兀，似乎暗示清算趙薇一事。

來源：抖音視頻精選

「央視抖音」在官網上貼一段名為「容嬤嬤的針為什麼又狠又準？」的影片，從影片中可見，容嬤嬤在暗房裡對林心如她們私行扎針懲罰，兇惡的表情非常可怕。而飾演容嬤嬤的李明啟在節目中，再次回憶這一段經典戲份時，她則表明當年是將針頭捏在手裡的，所以在對她們進行懲罰的時候根本是沒有扎到她們，只是手指頭碰到她們而已，還揚言：「我這個戲全在臉上了。」

雖然看上去只是一段分享拍攝經驗的片段，但不少網友覺得在這個敏感時間點上貼被懲罰的影片相當應景，似乎另有之意。有網友就進行猜測，認為該片段播出就是帶出壞人需要被懲罰的意思，笑指當年容嬤嬤做得對，根本沒有懲罰錯人，非常搞笑。

央視的抖音頻道，無預警釋出趙薇被「容嬤嬤」虐待的畫面。(取材自央視網抖音)
央視的抖音頻道，無預警釋出趙薇被「容嬤嬤」虐待的畫面。(取材自央視網抖音)

趙薇 中國 林心如

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