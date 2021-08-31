救妹被迫嫁大魔頭譚凱 佘詩曼意外受寵

佘詩曼在「燕雲台」中為救妹被迫給譚凱，因禍得福備受寵愛、疼惜。（圖：八大電視提供）

港星佘詩曼演出古裝劇「燕雲台」，飾演蕭家大姊「蕭胡輦」，劇中她為了不讓父親憂心，身兼母職照顧兩位妹妹，以家人為重擺第一順位，和她自己本人很相像，「但不同點是我沒有角色那麼偉大，為了救妹妹（盧杉飾）犧牲自己，把自己嫁出去、嫁給一位完全沒有愛情的男人。」佘詩曼形容劇中的「蕭胡輦」，就像拉不拉多犬非常忠誠，一心守護她關愛的人。

「燕雲台」故事描述遼國蕭太后的傳奇故事，佘詩曼、盧杉及唐嫣飾演蕭家三姊妹，三人個性鮮明，佘詩曼曾被問到以動物來形容她們的角色個性，佘詩曼認為自己像忠犬，她覺得唐嫣飾演的「蕭燕燕」像是一匹駿馬，自由奔放；盧杉飾演的「蕭烏骨里」，對愛人非常忠貞，如畫眉鳥一樣，堅守一夫一妻制。

看到劇本描述手足情深的情節，佘詩曼直言對妹妹的愛是真愛，劇中她為救妹妹，被迫嫁給大反派太平王「耶律罨撒葛」（譚凱飾），卻因禍得福，備受寵愛疼惜，當初因借奶茶而促成姻緣，兩人也被粉絲封為「奶茶CP」，佘詩曼笑稱：「從一開始追求到娶回家又疼又寵，那麼好的老公哪裡找，給滿分啊！」

說起兩人合作趣事，佘詩曼笑言，拍攝當時因氣溫正值酷暑，譚凱怕熱又容易流汗，現場他隨時拿著兩個小風扇吹，有一天很得意秀出朋友送的大風扇，強調馬力大、風力強，借給佘詩曼吹，結果開了風扇後，她大笑表示，比她的小風扇還不涼，忍不住虧「老公」說朋友是故意整人的吧。