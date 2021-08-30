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節目突被剪光 周震南也遭封殺？

娛樂新聞組／綜合報導
周震南在「快樂大本營」中的大量鏡頭疑似被刪，引發熱議。（取材自微博）
周震南在「快樂大本營」中的大量鏡頭疑似被刪，引發熱議。（取材自微博）

近期演藝圈掀起一波動盪，不少藝人遭到封殺，讓許多藝人以及粉絲都處於緊張狀態。有網友發現近日播出的「快樂大本營」沒有周震南的身影，原本預告片中周震南的大量鏡頭也沒有出現，疑似鏡頭被刪，難道被封殺了？

綜合媒體報導，21歲男星周震南在選秀節目「創造營2019」獲得第一名的好成績，隨後組成限定男團「R1SE」出道，怎料卻在人氣攀升時期，在2020年10月爆出父母欠巨債等醜聞，讓不少綜藝紛紛發聲切割，時隔幾個月之後他才逐漸復出螢光幕，又接下好幾檔綜藝。

此前「快樂大本營」發布預告片，有周震南和周雨彤對唱的環節，但因為周震南鏡頭消失，周雨彤參與的相關環節也未出現在節目正片中。周震南粉絲紛紛跑到「快樂大本營」的微博下面聲討，有的人說：「大無語，既然刪掉就通知一下。」還有的人說：「倒閉了！」。

其實，「快樂大本營」確實請了周震南，節目都錄完了，但是在播出之前受到了阻力，沒辦法才刪掉他的鏡頭。有不少網友談到周震南先前捲入父母的醜聞風波，可能再一次被爸媽欠債的新聞波及，因此節目畫面才會全部被下架，而近期陸網也紛紛要求藝人私下必須「零失德」，面對明星醜聞不可容忍。

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