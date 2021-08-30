湯唯隱居南韓鄉村 10年婚甘之如飴

湯唯（左）和南韓導演金泰勇（右）的異國婚姻一度不被看好，但如今兩人在一起已經十年。（取材自微博）

女星湯唯 近日受訪，談到過去一年多的生活和工作 ，在拍攝了兩部電影「Wonderland」和「分手的決心」之外，工作之餘和丈夫、女兒一直生活在南韓 的鄉村裡，種瓜種菜，陪伴家人，安靜而穩固的關係給了她舒適的狀態，也讓她有機會梳理自己與工作、外在世界的關係。

網易娛樂報導，湯唯透露從去年開始，就與丈夫、女兒一起搬到南韓一個僅有七、八十戶人家的小鄉村生活，一年裡有大半的時間都和家人生活在鄉下，和丈夫一起種植蔬菜自給自足，甚至到後來已經不太適應城市的生活節奏。

湯唯提到田園生活，描述了很多細節，稱自己在村裡種了玉米、冬瓜、西瓜、南瓜、生菜等蔬菜，還親自下地除草施肥。

不過，現在湯唯一家已經搬離鄉村，重新回到城市生活。一年多的鄉村生活過後，湯唯坦言，有時候感覺大家的速度都太快了，有些跟不上。但同時，她也越來越明白一個詞：養精蓄銳。「這樣人的能力才能有所增長，頭腦也會好一點。然後所有的事，盡我所能地完成，完成了，就放下了」。

2011年湯唯因為在南韓拍攝電影「晚秋」和導演金泰勇相識、相戀。2014年，兩人在南韓結婚，並在2016年生下女兒。

他們的婚姻一開始其實並不被看好，因為金泰勇是離過一次婚的人，況且，兩人國籍不同，語言也是一大問題。而湯唯還是毅然選擇為了愛情結婚。兩人如今已經在一起十年了，女兒Summer今年也五歲了，在湯唯的社交平台上，有不少一家三口出去遊玩的照片，現在看來，她的選擇並沒有錯。