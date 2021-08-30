李連杰被點名下一個開鍘？導演喊話：趕快跑

李連杰被點名可能是下個月的被整肅的對象。（取材自微博）

中國官方整肅演藝圈行動全面啟動，從年初鄭爽，到吳亦凡、霍尊、張哲瀚，加上近日影視作品一夜清零的「小燕子」趙薇 ，中央紀委國家監委網站日前甚至發文點名趙麗穎、王一博失德，引發陸網熱議。導演周國剛日前還在抖音直播公開提醒李連杰 「趕快跑」，說他可能是下個月的整肅對象。

綜合媒體報導，周國剛經常在社群爆料各種演藝圈八卦，趙薇神隱後，他在抖音直言：趙薇出事了，黃曉明你幹嘛刪微博？李冰冰妳幹嘛刪合照？馬雲你怎麼不出來救你朋友？甚至預告下一個出事的是大咖李連杰，喊話「趕快跑吧！下一個月塌房的很有可能是你啊！」

網傳「限籍令名單」，美國籍的劉亦菲也在其中。（取材自微博）

陸網盛傳的「限籍令名單」，爆料國家廣電總局將要出手限制有外國國籍的圈內人，名單包含劉亦菲（美國 籍）、謝霆鋒（加拿大籍）、潘瑋柏（美國籍）、王力宏（美國籍）、趙又廷（加拿大籍）、李連杰（新加坡籍）、張鐵林（英國籍）等f七人。

網友推測周國剛特別點名李連杰的原因，可能是因為趙薇出事疑似是因為穿日本軍旗裝加上拿新加坡國籍，而李連杰剛好也是在北京出生，卻先後在1997年、2009年加入美國籍、新加坡籍，如果官方真以國籍為開鍘理由，李連杰很有可能成為下一個目標。