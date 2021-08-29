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沒向鄭少秋伸過手 鄭欣宜將繼承遺產

娛樂新聞組╱綜合報導
鄭欣宜(右)曾不夠花費至戶頭剩下不到100塊，但她也沒向老爸鄭少秋開口。(中通社資料照片)
鄭欣宜(右)曾不夠花費至戶頭剩下不到100塊，但她也沒向老爸鄭少秋開口。(中通社資料照片)

已故港星沈殿霞生前留下6000萬港元遺產，但女兒鄭欣宜須年滿35歲才能繼承。時隔13年，這期間，鄭欣宜曾拮据到戶頭不到30港元，但她也沒向老爸鄭少秋開口。如今鄭欣宜已34歲，再不到1年，明年5月即可繼承全部遺產。

香港01報導，鄭欣宜日前出席「新城30+集體回憶音樂會」，獻唱梅艷芳、張國榮歌曲向他們致敬。被問到遺產之事，有別過往，難得解釋：「其實沒什麼好回應的，（這類報導）出過幾次，20幾歲出一次，30歲又出一次，我發現無論我幾歲，都會有這些報導出來，我唯有做好表演者的角色。相信真心疼我的朋友，不會因為某些報導不喜歡我。」

蘋果新聞網報導，沈殿霞2008年因膽管癌、腎衰竭病逝香港，她縱橫演藝圈47年，留大筆遺產給唯一的女兒鄭欣宜繼承。遺囑寫明6000萬港元遺產必須等到鄭欣宜年滿35歲才能繼承，在此之前，每月可從中領取2萬港元。

鄭欣宜說，外界以為她可能是富婆，但前些年因為不懂理財，搞到自己戶頭曾經只剩下26港元。之後她下定決心好好規畫，不再像過去搶著埋單，也不再如過往聘用家中的司機與傭人。

沈殿霞1985年與鄭少秋結婚，1988年離婚。鄭欣宜後來有段時間因記恨父親鄭少秋再婚，令母親和自己無依，所以跟父親關係並不融洽；但近年，鄭欣宜曾在Instagram貼出與同父異母妹妹鄭詠恩的合照，可能和父親方面應該已破冰。

鄭欣宜明年5月30日即可繼承全部6000萬遺產。(取材自微博)
鄭欣宜明年5月30日即可繼承全部6000萬遺產。(取材自微博)

香港 蘋果

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