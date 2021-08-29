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劉昊然遭AI換臉 網誹謗視頻瘋傳 工作室喊告

娛樂新聞組╱綜合報導
劉昊然遭AI換臉網友誹謗，工作室已向警方報案。(取材自微博)
劉昊然遭AI換臉網友誹謗，工作室已向警方報案。(取材自微博)

AI換臉技術日益發達，不少明星意外受其害。男星劉昊然工作室突然發文稱，有大量用戶利用AI換臉技術，在網路傳播對劉昊然帶有侮辱的視頻、截圖及含有侮辱誹謗言論的聊天紀錄，工作室已經向警方報案。

網易娛樂報導，聲明內容提及工作室注意到2021年1月起，大量用戶透過AI換臉技術，在網路惡意傳播關於劉昊然的侮辱視頻、視頻截圖及聊天紀錄。雖然工作室已作出澄清與聲明，並提醒網路用戶理智對待網路信息，不造謠，不傳謠，但近日卻發現網路出現更大範圍的傳播，且已造成極其惡劣影響。

聲明說，上述內容主要透過微信、QQ、群聊渠道，以截圖、轉發形式傳播，客觀上存在調取相關聊天紀錄所涉用戶信息有困難，為維護劉昊然合法權益，工作室已向警方報案。

報導指出，有粉絲順藤摸瓜，找到造謠時間是在2019年，源頭是外網。有博主利用人工智能對劉昊然進行了換臉，之後網友散播到各大網站，再加以文字渲染，各種流言蜚語接踵而至。

2020年，「造謠視頻」傳到中國境內論壇，當時就被認出來是換過臉的，工作室也在今年初發文闢謠，本以為風波過去了，沒想到還在傳播。只能說網路造謠容易，闢謠太難了。

劉昊然遭AI換臉侮辱誹謗。(取材自微博)
劉昊然遭AI換臉侮辱誹謗。(取材自微博)

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