趙薇下落曝光？網瘋傳她「跑路」連夜包機飛法國酒莊
中國女星趙薇日前驚傳她主演影視作品在一夜之間被多個影視平台全下架，本人至今始終神隱未發聲，連圈內好友都連繫不上她，對此，有中國網瘋傳她似乎悄悄包機飛往法國，藏身鄉下的酒莊。
中國一位帳號名為「向前看」的網友就爆料，指她早已連夜跑路、包機飛往法國波爾多，於27日凌晨2時20分左右抵達當地，更稱友人在機場目擊：「她上了一輛豐田轎車， 豐田在停車場竄的巨快，跑路了。」
該名網友推測，從中國飛往法國，航程少說也要10個小時，「現在她應該和她老公黃有龍，在她們波爾多鄉下的酒莊會合了吧，跑路成功，她老公在那已經躲很久了」。但也有網友認為不可能，應該早已列管。
官媒暗示「27年演藝路到終點」
中國京圈導演戎震則在微博轉發這篇爆料文，但寫下「尚未證實，有待查驗」。據知趙薇這次捲入的是和馬雲貪瀆案有關的案件，不是一般辱華這麼簡單的事情。
另外，中國官媒「人民日報」27日則發表多篇文章，表明藝人若是碰道德法律紅線，演藝之路就走到「終點線」，提醒所有藝人都必須涵養藝德，磨礪演技，多出好作品才能安身立命，「端穩這碗飯」。這篇文章發表之後，網友認為這篇文無疑是寫給趙薇看，形同宣告她27年演藝之路就此斷送。
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