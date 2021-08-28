趙薇下落曝光？網瘋傳她「跑路」連夜包機飛法國酒莊

趙薇目前下落不明。（取材自微博）

中國 女星趙薇 日前驚傳她主演影視作品在一夜之間被多個影視平台全下架，本人至今始終神隱未發聲，連圈內好友都連繫不上她，對此，有中國網瘋傳她似乎悄悄包機飛往法國，藏身鄉下的酒莊。

中國一位帳號名為「向前看」的網友就爆料，指她早已連夜跑路、包機飛往法國波爾多，於27日凌晨2時20分左右抵達當地，更稱友人在機場目擊：「她上了一輛豐田 轎車， 豐田在停車場竄的巨快，跑路了。」

該名網友推測，從中國飛往法國，航程少說也要10個小時，「現在她應該和她老公黃有龍，在她們波爾多鄉下的酒莊會合了吧，跑路成功，她老公在那已經躲很久了」。但也有網友認為不可能，應該早已列管。

官媒暗示「27年演藝路到終點」

中國京圈導演戎震則在微博轉發這篇爆料文，但寫下「尚未證實，有待查驗」。據知趙薇這次捲入的是和馬雲貪瀆案有關的案件，不是一般辱華這麼簡單的事情。

另外，中國官媒「人民日報」27日則發表多篇文章，表明藝人若是碰道德法律紅線，演藝之路就走到「終點線」，提醒所有藝人都必須涵養藝德，磨礪演技，多出好作品才能安身立命，「端穩這碗飯」。這篇文章發表之後，網友認為這篇文無疑是寫給趙薇看，形同宣告她27年演藝之路就此斷送。