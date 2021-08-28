我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

下落曝光？網瘋傳趙薇連夜包機飛法國酒莊

她染疫出院返家 丈夫新冠陳屍臥房「如入恐怖電影」

趙薇下落曝光？網瘋傳她「跑路」連夜包機飛法國酒莊

記者楊起鳳／綜合報導
趙薇目前下落不明。（取材自微博）
趙薇目前下落不明。（取材自微博）

中國女星趙薇日前驚傳她主演影視作品在一夜之間被多個影視平台全下架，本人至今始終神隱未發聲，連圈內好友都連繫不上她，對此，有中國網瘋傳她似乎悄悄包機飛往法國，藏身鄉下的酒莊。

中國一位帳號名為「向前看」的網友就爆料，指她早已連夜跑路、包機飛往法國波爾多，於27日凌晨2時20分左右抵達當地，更稱友人在機場目擊：「她上了一輛豐田轎車， 豐田在停車場竄的巨快，跑路了。」

該名網友推測，從中國飛往法國，航程少說也要10個小時，「現在她應該和她老公黃有龍，在她們波爾多鄉下的酒莊會合了吧，跑路成功，她老公在那已經躲很久了」。但也有網友認為不可能，應該早已列管。

官媒暗示「27年演藝路到終點」

中國京圈導演戎震則在微博轉發這篇爆料文，但寫下「尚未證實，有待查驗」。據知趙薇這次捲入的是和馬雲貪瀆案有關的案件，不是一般辱華這麼簡單的事情。

另外，中國官媒「人民日報」27日則發表多篇文章，表明藝人若是碰道德法律紅線，演藝之路就走到「終點線」，提醒所有藝人都必須涵養藝德，磨礪演技，多出好作品才能安身立命，「端穩這碗飯」。這篇文章發表之後，網友認為這篇文無疑是寫給趙薇看，形同宣告她27年演藝之路就此斷送。

中國網友在網路上散布在法國機場看到趙薇的情形。（取材自微博）
中國網友在網路上散布在法國機場看到趙薇的情形。（取材自微博）

中國 趙薇 豐田

上一則

蔡英文推薦「俗女養成記2」 籲支持優質台劇

下一則

「還珠格格」主要演員全出事 僅剩他全身而退

延伸閱讀

趙薇下落曝光？網瘋傳她「跑路」連夜包機飛法國酒莊

趙薇下落曝光？網瘋傳她「跑路」連夜包機飛法國酒莊
史上最強監管 中國娛樂圈8月動盪不安、風聲鶴唳

史上最強監管 中國娛樂圈8月動盪不安、風聲鶴唳
「還珠格格」3美相繼黑化 網譏：原來容嬤嬤是好人

「還珠格格」3美相繼黑化 網譏：原來容嬤嬤是好人
新聞眼／封殺「劣跡藝人」 另類「打土豪分田地」

新聞眼／封殺「劣跡藝人」 另類「打土豪分田地」

熱門新聞

中國藝人趙薇傳遭封殺，原因為何引發關注。（取材自微博）

趙薇「辱華七宗罪」被翻出 傳全網封殺 作品下架、除名

2021-08-26 21:58
徐懷鈺(前排左四)的模樣讓很多粉絲認不出來。圖／摘自IG

徐懷鈺出道33年變這樣 網嚇呆：認不出來、差太多了

2021-08-23 12:40
布魯克雪德絲（右二）和丈夫、小女兒（左一）一起送大女兒（左二）去上大學。圖／摘自IG

「漂亮寶貝」送女兒上大學 又驕傲又捨不得

2021-08-23 14:57
龔俊出道多年，但一直沒有大紅。（取材自微博）

微博熱搜男星壓女星 「山河令」龔俊翻身

2021-08-26 02:28
錢楓被爆涉嫌性侵。（取材自微博）

錢楓主持節目見美女疑起「生理反應」 褲襠凸起照曝光

2021-08-25 21:40
鄭爽30歲生日，據傳過得冷冷清清。（取材自微博）

鄭爽30歲生日冷清 圈內僅一人發祝福

2021-08-23 02:27

超人氣

更多 >
美軍空襲報復 出動無人機炸死ISIS-K爆炸案策畫者

美軍空襲報復 出動無人機炸死ISIS-K爆炸案策畫者
影／美軍出動無人機炸死ISIS-K成員 現場畫面曝光

影／美軍出動無人機炸死ISIS-K成員 現場畫面曝光
到底幾個月後可打疫苗補強針？ 拜登考慮縮為5個月

到底幾個月後可打疫苗補強針？ 拜登考慮縮為5個月

生下「畸形兒」父冷血拋棄妻小：妳可以殺死這惡魔之子

生下「畸形兒」父冷血拋棄妻小：妳可以殺死這惡魔之子
苦等5日夜 搭不上班機 她回頭面對赤裸裸的真實阿富汗

苦等5日夜 搭不上班機 她回頭面對赤裸裸的真實阿富汗