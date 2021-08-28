李亞鵬親女兒大腿 挨轟沒分寸

李亞鵬（右）曬出了自己的日常，但他親李嫣（左）大腿的行為卻引發議論。（取材自微博）

李亞鵬近日在短視頻平台曬出自己的日常，並配文：「寶嫣兒早期珍藏視頻，想看的小夥伴評論留言告訴她，下期見~」畫面中，他滿臉笑容走向李嫣 ，而後蹲在一旁溫柔的跟女兒說「跟你商量個事唄。」而李嫣似乎是看到有鏡頭，第一時間捂住自己嘴巴上的傷痕，然後直言：「你這演技太拙劣了。」

網易娛樂報導，原來，李亞鵬是因為自己入駐了新平台，所以想讓李嫣給自己贊助一些庫存的小視頻。

看到李嫣不同意自己的請求，李亞鵬開始和女兒撒嬌，一直晃她的腿部，隨後還親了一下女兒的大腿，雖然李嫣一直捂著嘴巴，但是還是能看出，她滿臉笑意，李亞鵬看上去也十分開心。

由於李嫣在鏡頭前一直捂著自己的嘴巴，有網友表示她是有些自卑，還鼓勵她：「自信點！其實你很美！」但還有網友卻直言，「親爸親吻女兒的大腿，我也是第一次看見。」「做爸爸的應該懂得分寸，女孩子的大腿作為父親怎能隨意親吻？」這兩條評論點讚量還排在前三。而李嫣穿的還是超短的褲子。

父女兩人的互動雖然引發了一些爭議，但還是有不少網友表示，李亞鵬真是個十足的「女兒奴」，可以看出他對女兒十分不錯。