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誰常已讀不回？蕭敬騰秒認是她

記者王郁惠／綜合報導
老蕭MV潑漆象徵內心無拘無束的世界。（圖：華納音樂提供）
老蕭MV潑漆象徵內心無拘無束的世界。（圖：華納音樂提供）

台灣金曲歌王蕭敬騰（老蕭）近年多在大陸發展，他近日推出新單曲「已讀不回94我」，也唱出他現階段心態，當讀到大家的意見和期待，透過不回的時間專注於熱愛的創作，只盼作品不受到外界影響；「有些事情是必須經過時間消化，一時無法回答的事情就會先放著，有時候不是那麼即時的事情就已讀不回了。」談到最常已讀不回的對象？他秒認是自己的經紀人Summer。

蕭敬騰近來工作滿檔、穿梭各大城市，時不時就「搬家」，新歌「已讀不回94我」MV於上海泰晤士小鎮拍攝，透過連線台北企畫開會，蕭敬騰異地親執導演筒，一手策畫美術、場景、造型等，MV充滿濃濃復古感！蕭敬騰在MV中溜滑板唱歌、坐在屋頂上彈吉他、或是拿著五顏六色的油漆桶四處潑撒，並巧妙置入個人創作畫作「Spread Love」，絢目七彩象徵他內心無拘無束的世界。

結合蕭敬騰新歌「已讀不回94我」的概念，他也號召代言廠商、媒體與粉絲響應9月4日「世界勿擾日」，希望當天大家都能找一段時間把手機設定勿擾模式，將時間留給自己、傾聽內心的聲音。

而蕭敬騰唯一最想「擾民」的對象就是家中的毛孩。他自3月前往大陸工作後，每天都會請家人幫他拍家中毛孩的照片、影片，儘管空檔能與毛孩視訊，他也不敢出聲，就怕增添毛孩們對他的想念，也請家人每天告訴孩子們爸爸是去上班了，「因為很怕孩子們覺得爸爸不要他們了，每天都很想他們」。

老蕭為新歌「已讀不回94我」MV再執導演筒。（圖：華納音樂提供）
老蕭為新歌「已讀不回94我」MV再執導演筒。（圖：華納音樂提供）

蕭敬騰 工作 台灣

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