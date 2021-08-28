港影帝遺作飆演技 落魄賣衣服維生被當真

「女人街，再見了」是廖啟智的遺作之一，他展現精湛演技。（圖：華映提供）

「女人街，再見了」以香港 知名地標「旺角女人街」為拍攝背景，電影 由香港導演 關永中執導，影帝廖啟智、劉心悠、吳卓羲與天才童星梁珈榕共同演出，也是今年3月過世的廖啟智的遺作之一，當初他在女人街拍戲時，因為太融入角色中，神形都入戲，很多認出他的觀眾都誤以為他在演藝圈無戲可拍，混不下去才到女人街賣衣服。

電影以香港最大的露天賣場女人街為背景，描述在這條街裡，形形色色小人物的人情和故事，雖然女人街是香港著名的地標，但甚少有電影以此場景為主要拍攝地點，因為街的小販眾多，街巷窄小，協調溝通難度頗高，也考驗劇組的變通能力，女主角劉心悠說：「真的很少見到這樣深入拍女人街的作品啊！」

廖啟智在「女人街，再見了」中也有吃重演出，他扮演賣衣服的攤商，性格粗魯又好賭，但他心軟收留了非法留在香港的小男孩小東，兩人情如父子，在女人街中相依為命。為了演出，廖啟智總是一頭亂髮又弄黑了牙齒，再穿上廉價變形的破衣服，在女人街實景拍攝時，出色的演技讓他神形都入戲，言行舉止都和街邊小販無異，演活角色，不少觀眾認出他來，都沒有意讓到他在拍戲，以為他現在過得潦倒，要到女人街賣衣維生，證明他的演技入魂，非常專業。