我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

53年前刺殺前參議員甘迺迪 77歲兇手獲准假釋

最高院擋下「暫停逼遷令」350萬租客恐流離失所

「還珠格格」3美相繼黑化 網譏：原來容嬤嬤是好人

娛樂新聞組／綜合報導
繼范冰冰逃稅事件後，趙薇、林心如也相繼陷入輿論風波，「原來容嬤嬤是好人」哏圖瘋傳。（取材自微博）
繼范冰冰逃稅事件後，趙薇、林心如也相繼陷入輿論風波，「原來容嬤嬤是好人」哏圖瘋傳。（取材自微博）

女星趙薇因涉入多起負面事件，被官方認定劣跡藝人，不但過去的演出作品全被除名、下架，微博超話也都被封鎖，幾乎是全面封殺；緊接著林心如大陸工作室註銷，引發多方揣測；再加上范冰冰逃漏稅至今難以重返演藝圈，「還珠格格」三位女主角再度成為話題人物，網友瘋傳哏圖「原來容嬤嬤才是好人」。

綜合媒體報導，當年「還珠格格」中，范冰冰扮演侍女金鎖，和趙薇、林心如三人時常受到容嬤嬤迫害，最令觀眾難忘是主角們被容嬷嬷扎針的痛苦模樣。

由李明啟飾演的容嬤嬤讓人印象深刻。心狠手辣、囂張跋扈是容嬤嬤的角色特點，這讓李明啟在飾演完容嬤嬤之後很長一段時間承受巨大的壓力。她曾表示，自己到菜市場買菜，攤販老闆都不願意賣給她，甚至還有人用雞蛋砸她。

「還珠三美」相繼傳出負面新聞，讓網友紛紛回想起過去經典片段，還製作哏圖，但不少人直說「看來當年容嬤嬤的針，沒有扎錯人」、「容嬤嬤當年扎針的那三個都出事了，包括那根針」、「當年在想，容嬤嬤你為什麼要用針扎那三個女人？你好心狠哦！現在想想容嬤嬤你是對的」、「兒時的噩夢容嬤嬤，才是正義的化身阿」、「原來容嬤嬤才是好人」。

范冰冰、趙薇、林心如是當年有名的「還珠三美」。（取材自微博）
范冰冰、趙薇、林心如是當年有名的「還珠三美」。（取材自微博）

趙薇 林心如 范冰冰

上一則

同是逃稅女星 鄭爽被點名封殺 范冰冰想復出沒門

下一則

周揚青新男友認了「帶長髮正妹上酒店」辯解不臉紅

延伸閱讀

中國下一波行動「清查港台藝人」？瘋傳：有紅很多年的

中國下一波行動「清查港台藝人」？瘋傳：有紅很多年的
趙薇一夜之間突然消失「王菲也聯繫不上她」

趙薇一夜之間突然消失「王菲也聯繫不上她」
案情不單純 趙薇被封殺 傳捲入馬雲政治整肅

案情不單純 趙薇被封殺 傳捲入馬雲政治整肅
林心如也遭中國封殺？影視工作室突註銷

林心如也遭中國封殺？影視工作室突註銷

熱門新聞

中國藝人趙薇傳遭封殺，原因為何引發關注。（取材自微博）

趙薇「辱華七宗罪」被翻出 傳全網封殺 作品下架、除名

2021-08-26 21:58
徐懷鈺(前排左四)的模樣讓很多粉絲認不出來。圖／摘自IG

徐懷鈺出道33年變這樣 網嚇呆：認不出來、差太多了

2021-08-23 12:40
布魯克雪德絲（右二）和丈夫、小女兒（左一）一起送大女兒（左二）去上大學。圖／摘自IG

「漂亮寶貝」送女兒上大學 又驕傲又捨不得

2021-08-23 14:57
龔俊出道多年，但一直沒有大紅。（取材自微博）

微博熱搜男星壓女星 「山河令」龔俊翻身

2021-08-26 02:28
錢楓被爆涉嫌性侵。（取材自微博）

錢楓主持節目見美女疑起「生理反應」 褲襠凸起照曝光

2021-08-25 21:40
鄭爽30歲生日，據傳過得冷冷清清。（取材自微博）

鄭爽30歲生日冷清 圈內僅一人發祝福

2021-08-23 02:27

超人氣

更多 >
58歲的她閃嫁32歲流浪漢 3個月後他動搖了…

58歲的她閃嫁32歲流浪漢 3個月後他動搖了…
美軍空襲報復 出動無人機炸死ISIS-K爆炸案策畫者

美軍空襲報復 出動無人機炸死ISIS-K爆炸案策畫者
反口罩抗議活動30歲主辦人 染疫住院病危插管中

反口罩抗議活動30歲主辦人 染疫住院病危插管中
IS恐攻喀布爾機場 已造成至少170死200傷

IS恐攻喀布爾機場 已造成至少170死200傷
加州老師「拿掉口罩」朗讀 全班一半學生確診

加州老師「拿掉口罩」朗讀 全班一半學生確診