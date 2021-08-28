「還珠格格」3美相繼黑化 網譏：原來容嬤嬤是好人

繼范冰冰逃稅事件後，趙薇、林心如也相繼陷入輿論風波，「原來容嬤嬤是好人」哏圖瘋傳。（取材自微博）

女星趙薇 因涉入多起負面事件，被官方認定劣跡藝人，不但過去的演出作品全被除名、下架，微博超話也都被封鎖，幾乎是全面封殺；緊接著林心如 大陸工作室註銷，引發多方揣測；再加上范冰冰 逃漏稅至今難以重返演藝圈，「還珠格格」三位女主角再度成為話題人物，網友瘋傳哏圖「原來容嬤嬤才是好人」。

綜合媒體報導，當年「還珠格格」中，范冰冰扮演侍女金鎖，和趙薇、林心如三人時常受到容嬤嬤迫害，最令觀眾難忘是主角們被容嬷嬷扎針的痛苦模樣。

由李明啟飾演的容嬤嬤讓人印象深刻。心狠手辣、囂張跋扈是容嬤嬤的角色特點，這讓李明啟在飾演完容嬤嬤之後很長一段時間承受巨大的壓力。她曾表示，自己到菜市場買菜，攤販老闆都不願意賣給她，甚至還有人用雞蛋砸她。

「還珠三美」相繼傳出負面新聞，讓網友紛紛回想起過去經典片段，還製作哏圖，但不少人直說「看來當年容嬤嬤的針，沒有扎錯人」、「容嬤嬤當年扎針的那三個都出事了，包括那根針」、「當年在想，容嬤嬤你為什麼要用針扎那三個女人？你好心狠哦！現在想想容嬤嬤你是對的」、「兒時的噩夢容嬤嬤，才是正義的化身阿」、「原來容嬤嬤才是好人」。