同是逃稅女星 鄭爽被點名封殺 范冰冰想復出沒門

鄭爽、范冰冰。（取材自微博）

中國 女星星鄭爽因「陰陽合同」逃漏稅等遭重罰2.99億人民幣，同時受到禁入娛樂圈的處罰，不禁讓人想起三年前，同樣因偷稅漏稅被處8.8億人民幣天價罰金的女星范冰冰 。中國官方雖未被明令封殺范冰冰，但曾經的范爺如今已基本在影視圈銷聲匿跡。

綜合媒體報導，前央視主持人崔永元2018年的一條微博，讓影視圈「陰陽合同」成為業內外關注的熱點話題，當紅女星范冰冰被推上風口浪尖。此後，警方和稅務部門介入范冰冰的「陰陽合同」案。

同年10月，稅務部門通報，范冰冰在電影 「大轟炸」劇組拍攝過程中實際取得片酬3000萬元(人民幣，下同），其中1000萬元已經申報納稅，其餘2000萬元以拆分合同方式偷逃個人所得稅618萬元，少繳營業稅及附加112萬元，合計730萬元。此外，還查出范冰冰及其擔任法定代表人的企業少繳稅款2.48億元，其中偷逃稅款1.34億元，江蘇省稅務部門對范冰冰及其名下公司的4類逃避納稅行為分別處以0.5倍至4倍罰款，共計8.84億元。

范冰冰補交了天價稅款之後，後續未播作品如「巴清傳」沒能播出，她在時尚界、公益界幾次試圖復出，也未能掀起水花，在影視界更是銷聲匿跡。