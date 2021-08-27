鄭爽代孕又逃漏稅 發文「每步都離不開國家培訓」道歉

鄭爽被爆違法找代理孕母、棄養，又扯出領高片酬逃漏稅，不僅已被全面封殺，更將逃漏稅罰款2.99億人民幣。(取材自微博)

中國 對女星鄭爽 利用「陰陽合同」涉嫌偷逃稅問題做出處罰，除被罰2.99億元人民幣（約4613萬美元），也不得播出作品「倩女幽魂」，她也不能上節目。鄭爽27日發布致歉信，表示接受這一處罰，並「誠懇地向國家、社會、關心我的朋友們道歉」。

早前鬧出代孕風波，又爆出逃漏稅的鄭爽這封致歉信寫於凌晨3時。她提到自己出道十多年實現了演員夢，稱「每一步都離不開國家的培訓」；身為公眾人物，獲得的一切都來自於大家的關注。她會從此事件中吸取教訓，以後定將嚴格遵守法律，不再辜負粉絲的關心、社會的關注。

以下是鄭爽致歉信的全文：