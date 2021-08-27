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鄭爽代孕又逃漏稅 發文「每步都離不開國家培訓」道歉

記者呂佳蓉／即時報導
鄭爽被爆違法找代理孕母、棄養，又扯出領高片酬逃漏稅，不僅已被全面封殺，更將逃漏稅罰款2.99億人民幣。(取材自微博)
鄭爽被爆違法找代理孕母、棄養，又扯出領高片酬逃漏稅，不僅已被全面封殺，更將逃漏稅罰款2.99億人民幣。(取材自微博)

中國對女星鄭爽利用「陰陽合同」涉嫌偷逃稅問題做出處罰，除被罰2.99億元人民幣（約4613萬美元），也不得播出作品「倩女幽魂」，她也不能上節目。鄭爽27日發布致歉信，表示接受這一處罰，並「誠懇地向國家、社會、關心我的朋友們道歉」。

早前鬧出代孕風波，又爆出逃漏稅的鄭爽這封致歉信寫於凌晨3時。她提到自己出道十多年實現了演員夢，稱「每一步都離不開國家的培訓」；身為公眾人物，獲得的一切都來自於大家的關注。她會從此事件中吸取教訓，以後定將嚴格遵守法律，不再辜負粉絲的關心、社會的關注。

以下是鄭爽致歉信的全文：

致歉信

此時此刻，我非常地後悔和愧疚。

在配合稅務機關的調查過程中，我瞭解到，由於個人財務知識缺乏、法律意識淡薄，我沒有嚴格按照國家稅收徵收管理的要求繳納稅款，還由此產生了惡劣的社會影響。在此，我誠懇地向國家、社會、關心我的朋友們道歉。

稅務部門依法對我作出了行政處罰的決定。我接受這一決定並承諾將克服一切困難按時補繳稅款、繳納罰款。

出道十多年，我有幸跟隨著國家影視行業蓬勃發展的腳步實現了自己演員的夢想。我深知，我的每一步成長都離不開國家的培養；身為公眾人物，我獲得的一切都來自於大家的關注。我會從此事件中吸取教訓，以後定將嚴格遵守法律，不再辜負粉絲的關心、社會的關注。

這次的教訓將會是我一生長鳴的警鐘，告誡我必須時刻審視我自己，不僅做一名遵紀守法的公民，更要用更高的要求約束自己。我不會推卸責任，自己犯的錯就勇於面對，望大家能繼續監督我、鞭策我！

最後，再次和大家說聲對不起！請接受我發自內心的歉意！

鄭爽 淩晨3:15

2021年8月27日

鄭爽 中國

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