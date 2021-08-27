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趙薇「辱華七宗罪」被翻出 作品遭下架、除名

工作室微博被禁言 趙麗穎喊話粉絲為自己言行負責

娛樂新聞組／綜合報導
傳因粉絲過度激進，趙麗穎工作室微博官方帳號遭禁言15天。（取材自微博）
傳因粉絲過度激進，趙麗穎工作室微博官方帳號遭禁言15天。（取材自微博）

女星趙麗穎工作室的官方微博帳號，近日因粉絲之爭遭微博官方以「管理不當」原因祭出「禁言」處罰措施，趙麗穎日昨親上火線，呼籲過度激進的網友要自制保持冷靜，獨立思考，學會為自己言行負責。

近來傳出趙麗穎要接拍新劇「野蠻生長」，搭檔的男主角是王一博，由於兩人之前合作的「有翡」評價不佳，因此粉絲不願兩人共演，雙方粉絲就在網路上互相攻擊，趙麗穎粉絲還發起抵制運動，吐槽兩人沒CP感、姐弟味太重，串連抵制兩人合作，並出征開罵「野蠻生長」的劇組及導演，引來微博官方管理員公告呼籲某明星粉絲團需自制，點名刪除了「趙某某」這方175個用戶、「王某某」這方75位用戶，並下令對趙麗穎工作室微博官方帳號採取禁言15天的處罰措施。

這是今年6月中央網信辦決定開展「清朗飯圈，亂象整治專項行動」後，首個因「互撕」遭大規模禁言的粉絲群體。

眼見事態越趨嚴重，趙麗穎本人日昨在個人微博出聲，坦言身為公眾人物因有大家的喜愛支持，更應該給大家積極正面的影響，為此她也深刻反省，強調：「誠懇地希望大家在網絡上文明交流、和諧討論、冷靜發言。保持獨立思考，對自己的言行負責。」網友也回應：「想你穎寶，對不起，以後都聽你的，尊重你一切」。

趙麗穎 微博 工作

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