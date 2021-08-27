好爸爸形象掩護 前主持人被爆圖性侵女學生

錢楓（右）被控性侵，田源（左）也被爆性騷擾女性。（取材自微博）

因節目「天天向上」被人熟知的主持人錢楓日前被控性侵 ，事件尚未落幕，又爆出同節目昔日男主持也騷擾女性，而且該主持人還營造好爸爸形象讓人卸下心防。

網友Anna日昨發文爆料她曾遭「天天向上」主持人田源性騷擾 ，她表示2010年時她以觀眾身分參加了「天天向上」的錄製，當時田源先以學長身分拉近關係，雙方交換了手機 號碼，錄影完田源還約她一起吃消夜，然後兩人一起到了田源的下塌飯店。

Anna透露，兩人在飯店大廳時，田源跟她談及了兒子的趣事，一副好爸爸的模樣，讓她卸下心防，之後田源以「幫助他拿東西」為由，讓女方跟他一起上樓，但到房間後田源就開始對她上下其手、亂摸、強吻，她趕緊躲開，卻被田源大吼「裝什麼」，然後將她強推到床上，Anna描述當時懗到懵，「當時徹底蒙掉，因為還是學生，手足無措。田源推倒我，發現我像死屍一樣『不回應』，說『太沒意思了』就沒再進一步。」

隨後田源還要帶她去吃飯，而她依然很懵，不敢反抗，被帶去了餐廳，行車期間田源還以言語猥褻她。等到了餐廳，田源一行人先下車了，她則以肚子痛為由要計程車司機載她回酒店。Anna表示，在事件後的一年內田源仍多此打電話給她，但她都不敢接。

田源在2008年結婚，隔年迎來兒子，2015年因被爆出軌，形象重創，之後便遭「天天向上」節目組冷藏，今再被爆出性侵事件，網友紛紛直呼「這節目主持人怎麼了？」，直罵「渣男」。