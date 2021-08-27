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郭采潔傳秘婚 小男友遭爆約砲、偷吃

娛樂新聞組／綜合報導
郭采潔（左圖）傳已和伊德爾（右圖）秘密領證。（取材自微博）
郭采潔（左圖）傳已和伊德爾（右圖）秘密領證。（取材自微博）

台灣女星郭采潔4月時曾被爆和大陸音樂人伊德爾疑似熱戀中，兩人互動親暱且一起現身機場，絲毫不避諱同框，近日再度傳出其實兩人已經在當地秘密領證，只是這段感情似乎不被看好，有網友爆料，伊德爾根本是個渣男。

外傳郭采潔深受伊德爾媽媽喜愛，並且和伊德爾已經結婚，而且在當地置產當作新婚房，不過網友「是菠蘿小妹」卻爆料伊德爾約砲、偷吃。「是菠蘿小妹」稱男方起初用各種花言巧語追求她，到手後態度就變了，不僅用交友App到處約砲，獵豔對象竟還包括閨密，反之對她曾是冷暴力，只在有「生理需求」或是想借錢時主動聯繫。

除此之外，「是菠蘿小妹」加碼爆料，伊德爾曾經誘騙她吸毒，「感覺整個人腦子都是空白的，呼吸困難，心跳加速，眼睛要爆了，今天才知道，這個小東西已經被國家認定是新型毒品，嚴重後果會導致窒息、猝死、永久性失明。」

「是菠蘿小妹」因為伊德爾的關係，飽受心理疾病困擾，一直服用抗憂鬱的藥物，但因為兩家人父輩關係良好，她即使把伊德爾的惡劣行徑告訴父母，父母還是希望她不要聲張，「說你努力到現在也不容易，你再看看你是怎麼對我的！」她氣得喊話伊德爾：「勸你做個人，不要把人都當傻子，為了你的父母，想要做藝術，先做人！」

台灣 毒品 機場

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