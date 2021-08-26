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鄭爽涉「陰陽合同」逃漏稅 被罰2.99億人民幣

娛樂新聞組／綜合報導
鄭爽偷逃稅案件被罰2.99億。（取材自微博）
鄭爽偷逃稅案件被罰2.99億。（取材自微博）

中國國家稅務總局官網消息，今年4月初，上海市稅務局第一稽查局依法受理了關於鄭爽涉嫌偷逃稅問題的舉報。上海市稅務局第一稽查局已查明鄭爽2019年至2020年未依法申報個人收入1.91億元（人民幣，下同，約2946萬美元），偷稅4526.96萬元，其他少繳稅款2652.07萬元，並依法作出對鄭爽追繳稅款、加收滯納金並處罰款共計2.99億元（約4613萬美元）的處理處罰決定。

綜合媒體報導，5月傳出上海市稅務局及北京廣電局已針對鄭爽逃漏稅展開調查。鄭爽則在微博上回應「稅務部門已經在核實我的合約、個人稅務、一切有關經濟合同，我願意接受並配合一切調查，結果會公布於眾，感謝大家關注。」貼文曝光後，許多網友紛紛喊話「等待結果，相信法律」。

是否會對鄭爽追究刑事責任？據每日經濟新聞報導，納稅人有逃避繳納稅款行為，經稅務機關依法下達追繳通知後，補繳應納稅款，繳納滯納金，已受行政處罰的，不予追究刑事責任。

另外，中國國家廣電總局已下令不得播出鄭爽演出的電視劇「倩女幽魂」；各級廣播電視播出機構、廣播電視視頻點播業務開辦機構和網絡視聽節目服務機構不得邀請鄭爽參與製作節目，停止播出鄭爽已參與製作的節目。

鄭爽 中國 北京

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