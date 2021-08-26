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王嘉爾出走JYP 自立門戶再組團

記者王郁惠／綜合報導
PANTHEPACK由王嘉爾（右下）、ICE（左上）、J.Sheon（右上）和Karencici跨界組成。（圖：TEAM WANG提供）
PANTHEPACK由王嘉爾（右下）、ICE（左上）、J.Sheon（右上）和Karencici跨界組成。（圖：TEAM WANG提供）

香港歌手王嘉爾自南韓男團GOT7出道，於今年1月全團合約到期不與前東家JYP續約後，他就自行成立個人工作室「Team Wang」，26日官宣組團「PANTHEPACK」，除了成員有內地饒舌歌手ICE，還赫見台灣新生代歌手Karencici和J.Sheon。

「PANTHEPACK」，諧音就是panda熊貓，是華人最具代表性的動物，同時表明團隊兼具潮酷與東方神秘色彩的風格，王嘉爾成熟優秀的創作能力和極致的舞臺表現力一直深受大眾喜愛，ICE擅長使用節奏豐富音樂且聲音風格具辨識度，J.Sheon擅長利用充滿感性的R&B，Karencici的嗓音極具歐美風範，四位元風格各異的音樂人強強聯合，融合不同地域的多種音樂風格，產生奇特的化學反應，為音樂市場增加新鮮血脈。

而Karencici唱片公司台灣隸屬華研國際，是否意味她與唱片公司已約滿？所屬唱片公司表示Karencici仍是華研國際的簽約歌手，也很開心TEAM WANG看中Karencici的音樂魅力，邀請她加入Panthepack這個特別的合作案，華研國際向來樂見各方優秀的藝人和旗下所屬歌手進行各種形式的合作，也從中大力促成，除了Panthepack，也透露Karencici將於年底前推出最新個人專輯預計。

台灣 ICE 華人

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