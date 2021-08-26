微博熱搜男星壓女星 「山河令」龔俊翻身

龔俊出道多年，但一直沒有大紅。（取材自微博）

微博 近日發布「2021上半年微博熱搜榜趨勢報告」，依照2021年1月1日至6月30日相關熱點上榜次數排名，統計出「十大熱搜明星人物」，當中過半都是男藝人。

香港01報導，榜單中，曾經熱度高居不下的楊紫排在第10位，共上榜97次。上半年她頻繁出席各大活動，積極為劇集「女心理師 」宣傳，還有常駐真人秀「萌探探探案」，不時登上熱搜；令人意外的是，「直播一姐」薇婭竟然上榜次數高達107次，躋身榜單第7位，甚至超越楊冪 、王俊凱@TFBOYS，兩位分別位列第8、第9。

這次榜單的TOP3，全被男藝人占據，分別是龔俊、肖戰、王一博，平均上榜次數165次，三位都是時下非常受歡迎的男星。

其中，龔俊格外引人關注，他超越上一次排名第一的肖戰，拔得頭籌成了第一名。今年他的熱度的確很高，雖然他已經出道很長時間，但是之前的作品並未激起太大的水花。一部「山河令」讓他成為今年熱度最高的流量明星。

據報導，女藝人中，迪麗熱巴排名第5，領跑楊冪、楊紫，上半年同吳磊合作的「長歌行」引起廣泛討論，生日直播也吸引很多粉絲圍觀，不時以各類禮服登上熱搜等。最近和楊洋合作的「你是我的榮耀」也被大家稱讚為甜劇之王。

緊隨其後的白敬亭在上半年一連推出三套劇集「你是我的城池營壘」、「榮耀乒乓」以及「八零九零」，在1月播出的大熱真人秀「明星大偵探6」中擔任固定嘉賓，且在雜誌「ELLEDECO家居廊」中曝光了自己的寓所裝修，都引起很大回響。