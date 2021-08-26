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劉德華替身杜奕衡 10年熬成雙料影帝

娛樂新聞組／綜合報導
杜奕衡(右)長相帥氣神似劉德華，並當他的替身長達10年。（取材自微博）
杜奕衡(右)長相帥氣神似劉德華，並當他的替身長達10年。（取材自微博）

內地42歲演員杜奕衡長相帥氣神似香港天王劉德華，2000年以模仿劉德華奪冠，從此走紅，也因緣際會成為劉德華替身演員，一合作就是10年，如今他脫離劉德華影子闖蕩電影圈，不但獲得雙料影帝，近年主演的電影也屢屢受到各國影展肯定，走出自己的一片天。

ETtoday報導，杜奕衡原本入行是當歌手，早年被張學友經紀公司相中，還當張學友演唱會的伴舞，後來參加「超级模仿秀」節目，以模仿劉德華拿下冠軍，抱著姑且一試的心態，杜奕衡到劉德華劇組試鏡，憑著激似劉德華的模樣，走上天王替身演員一路，一做就是10年，在這段時間他必須代替劉德華完成許多高難度動作，好幾次都與死亡擦身。

據報導，杜奕衡不甘心只能當影子，他嚮往可以成為真正的演員主演作品，因長得像劉德華，恰巧引起導演姜文的興趣，他告訴杜奕衡模仿需要不斷創新，「要走出劉德華形象的陰影」，之後杜奕衡認姜文為師，努力訓練演技，後來姜文也讓他出演「讓子彈飛」，導演徐克也找他演「龍門飛甲」、「智取威虎山」等，杜奕衡終於開始以自己的身分闖蕩電影圈。

之後杜奕衡以「鬥法五湖鎮」獲得溫哥華國際華語電影節及廣州花城藝美獎電影節雙料影帝，也被劉德華邀請演出他監製的「特工爺爺」，並與洪金寶同台飆戲，近日他主演的公益電影「天堂的張望」、「沙海燭龍」更橫掃各大國際電影節。

杜奕衡曾在微博說，「成功沒有捷徑，把時間和精力，放在該做的事情上，而非抱怨，而非空想，只有努力才會遇到更好的自己。」懷抱熱情且堅持到底，杜奕衡可說是成功翻轉了替身人生。

電影 導演 香港

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