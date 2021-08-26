歐陽娜娜直播唱歌 付錢才能繼續看 挨轟：缺錢缺瘋了

歐陽娜娜直播翻唱歌曲需要收費6元人民幣，引發網友熱議。（取材自微博）

近年不少藝人都加入直播帶貨行列，不但吸引大批粉絲搶購，更狂送禮物，為直播藝人帶來非常可觀的收入。台灣 藝人歐陽娜娜日前參與「抖音 夏日歌會」線上直播演唱會，她在直播中翻唱了多首經典歌曲，一開播就吸引超過近5萬人觀看，但開播3分鐘後就出現要收費人民幣6元（約0.92美元）的畫面，觀眾要付費才可以繼續收看後續的內容，結果引來大批網民狠批「缺錢缺瘋了」。

香港01報導，以往在抖音上的直播都以免費方式讓觀眾收看，這次歐陽娜娜只不過開直播可以試看三分鐘，就出現必須收費「人民幣6元」的視窗，付費才可以繼續收看後續的內容，許多鐵粉紛紛掏錢收看，支持自己的偶像。

報導說，但也有不少網民都認為歐陽娜娜這樣做類似強制消費，而且整場直播不但要收門票錢，還開啟了打賞功能，結果惹來網民譴責：「從來沒有見過這樣圈錢的」、「想錢想瘋了吧」、「人家劉德華連打賞都關了」、「改名叫6元娜娜好了」、「6元不如用來買可樂吧」。

其實除了歐陽娜娜之外，「抖音夏日歌會」還邀請到張惠妹、魚丁糸、陳粒等參與，每一場都要付費才可以觀看完整版，收費更要人民幣30元（約4.6美元）。歐陽娜娜挨轟後，也有不少粉絲跳出幫忙緩頰，認為付費直播是疫情 下衍伸出的新的表演方式，，要收錢是正常的，而且收費亦尚算合理；許多網友因為不了解就開口砲轟實在是個不理智的行為，在網路上引起兩派熱議。