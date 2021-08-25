黃旭熙也渣 陸粉受害秀床照

南韓男團NCT人氣成員Lucas。（取材自微博）

繼吳亦凡 之後，又有偶像「塌房」。南韓 男團NCT成員Lucas（黃旭熙）出生於香港 ，在中、韓兩地演藝圈都相當活躍，近日卻被一位自稱前女友的南韓網友爆料「情緒虐待」，第三位受害者最近又爆料，這名女粉絲心碎表示，一直以為自己是黃旭熙的唯一，直到看見南韓女網友的PO文，才知道原來一切竟都是渣男劈腿的騙局。

綜合媒體報導，近日，有南韓網友自稱是黃旭熙前女友，並曬出聊天記錄和一些未公開照片。女生稱自己經常給黃旭熙買東西，但他總是「冷暴力」自己，導致她患上了憂鬱症。黃旭熙還曾在「厭煩」時對女生說：「你像粉絲一樣討厭。」

近日，第三位受害者又爆料，提到當時在黃旭熙的活動上搜尋airdrop，沒想到卻發現一個帳號「Lucas的iPhone」，抱著好玩的心態傳了一些表情符號，沒想到對方真的是黃旭熙，「在當時我以為我是偶像劇裡的幸運女一，沒想到一番女主卻有不只我一位。」她指出，黃旭熙認識沒多久就要求去她家過夜，而且抽菸喝酒，聊天時還不斷說隊友的壞話，與現實生活中的形象完全不同。

女網友本以為自己是黃旭熙的唯一，沒想到也只是其中一名受害者，她也秀出黃旭熙的床照，希望其他人不要再受害。