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謝霆鋒「怒火」票房飆 寄望重振港動作片

娛樂新聞組／綜合報導
謝霆鋒主演的電影「怒火」，在香港票房不錯。（取材自微博）
謝霆鋒主演的電影「怒火」，在香港票房不錯。（取材自微博）

英皇電影「怒火」近日於香港上映，六天票房已破900萬港元，在內地連續25日榮登票房冠軍，累積票房衝10億人民幣。

綜合媒體報導，在「怒火」片中飾演邱剛敖的謝霆鋒演出被讚是近年最突破角色，他對此表示欣慰，說：「知道電影在香港上映，好多朋友都喜歡，對我來說，已好久沒有看過這種香港動作電影；記得入行的時候，為什麼我會好想拍電影？因為『香港動作電影』曾經引領我們走遍全世界，這部是陳木勝導演的遺作，希望可以重新燃點香港動作電影的精神，所以大家一定要入戲院支持！」

早前謝霆鋒跟何珮瑜與麥亨利現身「怒火」內地宣傳活動，有觀眾為霆鋒所飾演的角色遭遇而落淚，霆鋒稱自己也哭了，並笑說：「沒想到大家這麼喜歡這個角色，我演好人的時候，感覺你們反應沒那麼大呢。」他自爆結尾一段戲是他即興發揮，當時拍了不同版本，導演最終選擇了這個方式呈現。

有支持謝霆鋒多年的粉絲，特別帶上23年前的追星筆記本，請謝霆鋒簽名留念；亦有觀眾不值「怒火」裡的阿敖全程吃杯麵，最終也未能如願與兄弟們吃到火鍋，竟特地帶來火鍋材料以作出補償，讓愛吃的謝霆鋒興奮不已。

電影 香港 謝霆鋒

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