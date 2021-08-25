妮可基嫚在港拍劇 大陣仗封路擾民

妮可基嫚（右）在香港拍戲，大陣仗封街。（路透）

金像影后妮可基嫚（Nicole Kidman）近日由澳洲乘搭私人飛機抵港拍攝新劇「Expats」，沒有入住指定檢疫酒店，獲豁免檢疫惹防疫漏洞非議，又因劇組在旺角花園街拍戲將封路範圍擴大，途人要兜路而鼓譟，工作 人員不斷向街坊道歉。

香港媒體報導，由於影后妮可基嫚光臨的消息傳出，當天有市民湊熱鬧到花園街打卡，傍晚有警員到場巡視。妮可基嫚當晚7時許到場，至9時許現身埋位拍攝，街上也為她搭建了冷氣帳篷休息室。

妮可基嫚（中）在香港拍戲，除了檢疫隔離爭議，封街作業也引來反彈。（歐新社）

拍戲現場劇組大陣仗封街，除了其中一段花園街外，連弼街的十字路口也封路，途人要兜路走而鼓譟，有人稱「拍戲大晒呀」，工作人員不斷向街坊道歉。拍攝中有警員路過也被截停，要待完成拍攝才能經過。

據了解，劇組租了多個攤檔，悉心佈置作拍攝之用。現場店舖附近的街坊議論紛紛，有人指每日的租金 並不高，故有些檔主嫌出價太低而拒借地方，也有檔主嫌拍攝阻礙做生意，不過有檔主透露租金是1000至1萬港元不等。也有人希望帶旺地區，有助增加人流。

亞姐練樂儀早前有份參與「Expats」拍攝，透露所有參與演員連續兩日要接受深喉唾液檢測 ，在拍攝現場要戴口罩，做足安全措施。

練樂儀表示，早前拍攝時也跟妮可基嫚同場，大讚影后好靚，有機會見到她感覺好興奮。問她跟妮可基嫚有沒有對手戲？她說：「未知劇組安排，但月尾會再參與拍攝，會連續開六日工。」