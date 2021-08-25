黃曉明想湊個好 喊話與Baby生女兒

黃曉明表示，好想有個女兒。（取材自微博）

黃曉明和Angelababy（楊穎）近年經常傳出婚姻亮紅燈，比以往少了曬恩愛與同框出席活動，讓不少網友稱呼他們根本就是「喪偶式婚姻」。但近日黃曉明在綜藝節目「中餐廳5」中，罕有地透露好想有個女兒，同時Angelababy在節目「萌探探探案」中，聽到主持人提起黃曉明時，她一臉嬌羞笑得非常開心，不禁讓人覺得其實他們的婚姻生活還是幸福的。

香港 01報導，在「中餐廳5」最新一期節目中，奧運 冠軍劉璇﹑李小鵬等人作客，在閒談的時候劉璇曬出自己剛出生的女兒照片，吸引黃曉明的目光，他用一臉羨慕的溫柔語氣表示：「好可愛啊！眼睛好大。好羨慕你啊，我也想有個女兒，我現在有個兒子，再有個女兒就兒女雙全。」

當聽到黃曉明這一翻說話後，李小鵬就為他加油打氣，叫他再接再厲，但黃曉明似乎信心不大還自嘲：「我有這麼好的運氣嗎？」這一句說話讓不少網友解讀，疑隔空向老婆Angelababy喊話，其言語中的舉動透露了他們的婚姻生活是穩定的。

Angelababy近年常傳出婚姻亮紅燈。（取材自微博）

而另一邊Angelababy在節目「萌探探探案」中，當主持人孫紅雷在她面前提起老公黃曉明的時候，她就一臉嬌羞笑得非常開心，動作非常自然，從這個不經意的動作而看，大家就猜測婚姻生活仍舊是美滿的，只不過大家各有各忙而已，畢竟二人是流量極高的一線紅星，工作 忙到不可開交。