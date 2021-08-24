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湖南衛視主持錢楓涉性侵 警不予立案原因曝光

噓！星聞 綜合報導
錢楓遭女子控訴性侵。(取材自微博)
錢楓遭女子控訴性侵。(取材自微博)

湖南衛視主持人錢楓，被女子在網路上發文控訴遭其性侵，事發隔天她曾經報案，但是經過調查最後警方不予立案，消息曝光後，當時受理此案的上海公安局長寧分局，深夜在官方微博發文通報，當實處理此案的過程，而之後該女子也再發文回應網友的質疑。

上海公安局長寧分局在通報中提到2019年2月15日接到女子肖某報案後，成立了專案組進行調查，包括案發現場的取證，雙方當事人、相關人員等都進行調查，最後結果是「證據不能證明存在強姦犯罪事實」，在2019年3月15日，長寧警方依法做出不予立案的決定，也將不予立案通知書送達肖某，並告知可在收到通知書之日的7日內向公安機關申請復議，肖某當時已簽字確認，之後也未申請復議。警方最後提到若肖某有新的涉案證據，可提供給警方，警方會依法展開調查。

之後肖某也在微博發文回應，整理出網友的質疑一一回應，強調自己沒有威脅錢楓或其他相關人士，更沒有勒索收過任何一分錢，為何事發兩年後才自爆，肖某表示「我不敢，我怕生活徹底崩塌，起碼現在還能勉強活著，我怕網暴。我承認，我懦弱膽小。」

其中她提到在警方審訊過程中，錢楓在審訊室裡曾親口承認「對不起，我強姦了你」，這些警方都有錄影，當時警方曾讓她簽調解書，但是她不同意，之後收到不予立案通知書，她以為證據不足，只能讓惡人逍遙法外。這兩年間諮詢過一些懂法律的朋友，覺得自己的證據可以證明遭性侵，因此希望「警方能對當年為什麼不予立案給予解釋」，最後她更表示會整理出證據，天亮後要再去報案。

公安 性侵 微博

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