趙麗穎、王一博粉絲互罵 工作室管理不當遭「禁言」

趙麗穎與王一博的粉絲網路互相攻擊。 (取材自微博)

中國女星趙麗穎工作 室的官方微博 帳號，近來被禁止發言，微博官方也回應此事，是與粉絲間互相發文攻擊有關，而經紀公司未能即時出面制止，做出對失責的工作室進行處分。

原來近來傳出趙麗穎要接拍新劇「野蠻生長」，搭檔的男主角是王一博，由於兩人之前合作的「有翡」評價不佳，因此粉絲不願兩人再此共演，雙方粉絲就在網路上互相功擊，趙麗穎粉絲還發起抵制運動，在網路上吵得不可開交，趙麗穎的工作室23日曾在微博發文企圖要平息這場風波，「作為演員，遇見喜愛的角色，是緣分；詮釋好一個角色，是學習，也是成長。作為演員工作室，我們的職責是盡最大努力去處理好關於演員的工作事宜。希望在這過程中，我們能夠給予彼此信任，在最好的時間得到最好的結果。」，不過仍是無法制止粉絲。

趙麗穎工作室微博被禁言。 (取材自微博)

最後趙麗穎工作室微博帳號被禁言，微博官方也公布處理的結果，「站方對涉及明星趙某某一方的新增清理內容633條，處置使用者175個，永久禁言140個。涉及明星王某某一方的新增清理內容679條，處置使用者75個，永久禁言60個，其他帳號為周期禁言。因其管理失位，造成發聲引導不及時，站方決定對明星趙某某工作室採取禁言15天的處罰措施。」