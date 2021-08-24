楊祐寧「天龍八部」刀插爆血流 網驚：隔著螢幕都痛

楊祐寧稜角分明的五官，格外適合演出豪氣干雲的喬峰。圖／myVideo提供

楊祐寧首度挑戰金庸經典名著，武俠劇「天龍八部」中飾演英雄霸氣的男主角喬峰，該角色珠玉在前，他強調：「希望塑造出一個這一代人的喬峰。」對於能詮釋金庸筆下「第一鋼鐵直男」感到榮幸，形容「喬峰」是個非常「正」的人，身上完全無雜質，他也希望呈現喬峰在丐幫中所培養出的凜然俠氣。

經典名作再度翻拍，除了耳熟能詳的角色，打鬥特效、宏偉場面都是看點，一場「喬峰」為人所害，甘願為情義連續挨刀、鮮血直流，楊祐寧演出過程中，即使身上插刀，臉上依舊寫著英雄大義，甘願受罪無怨言，讓網友大呼：「隔著螢幕都感受到痛！」

一場長達3分鐘的「北喬峰大戰南慕容」對打戲中，楊祐寧一記降龍十八掌中的「潛龍勿用」讓慕容復甘拜下風，爆擊力道、發狠眼神，帥氣十足，戲中武打設計有板有眼，並透過特效增添可看性。

除了武打戲，「天龍八部」經典「喬朱CP」喬峰和阿朱也為該劇增添不少浪漫情懷，飾演阿朱的蘇青因「延禧攻略」中爾晴一角為人所知，劇中女為男梳髮戴帽，男攬腰抱住險些跌倒的佳人，各種甜蜜互動讓粉絲內心狂冒粉紅泡泡，但坎坷戀情也成為最大淚點，蘇青也提到和楊祐寧搭檔：「在他身上找到家的感覺、找到溫暖、找到歸屬感。」