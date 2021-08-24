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連晨翔演最慘皇子 遭宮刑、戳瞎眼造成「永久性傷害」

記者陳慧貞／綜合報導
連晨翔在「燕雲台」劇中飾演的皇子「耶律只沒」命運坎坷。（圖：八大電視提供）
連晨翔在「燕雲台」劇中飾演的皇子「耶律只沒」命運坎坷。（圖：八大電視提供）

台灣藝人連晨翔近年赴中國發展，並演出古裝劇「燕雲台」，日前他受訪暢聊拍戲甘苦。劇中他飾演皇子「耶律只沒」，卻因與宮女私通，慘遭「被拖去宮刑」、「戳瞎眼」等非人道酷刑，命運坎坷；提及拍攝當下，「其實很煎熬，尤其對一個男生來說，是很踐踏尊嚴的事。」尤其變成「獨眼龍」後，坦言造成「永久性傷害」，視力下降、散光加重、人有疊影，他開玩笑：「智力沒下降，一切都好。」

劇中，連晨翔從原本不可一世的皇子，一夜之間跌落谷底，角色情緒轉折大，拍攝過程身心靈都受到極大影響，他形容被處宮刑、戳瞎眼後的「耶律只沒」，「基本就是廢人了，如何忍受這樣的屈辱過活，是揣摩角色情緒的重點」，為此他看了不少相關影片做功課。

不僅角色命運坎坷，戲外連晨翔也吃盡苦頭，劇中有不少騎馬、射箭戲，不同於訓練場中較溫馴的馬，片場中的馬情緒較不穩、不受控。「燕雲台」第二集中一場射柳大賽，所有演員都要上場，最難的是如何讓奔跑的馬停下來，他說：「就有馬直衝向樹林，回來時馬匹上的人，我看魂魄已經掉一半了。」而他在拍攝過程中也經常從馬上摔下來，還好找到不痛的方式讓自己不受傷，內心還默念「阿彌陀佛」一萬次，相信有唸有保庇，得以平安過關。

提到感情戲，連晨翔說，角色沒談什麼戀愛，因此女生稍微勾引就暈船；而現實中的他，認為談戀愛和結婚是兩回事，現階段以衝事業為主，等到有穩定經濟收入，才會考慮成家。29歲的他，以前設定35歲結婚，現在顧慮爸媽年紀大了，「不想父母年紀大而不能陪我的小孩玩，所以提前一點，設定33歲好了。」但也說還是要看緣份，這些都只是自己的幻想。

「耶律只沒」是連晨翔到目前為止演過最悲慘的角色，不過他並未因此而嚇到，反而激起挑戰不同角色的想法，希望有機會嘗試演社會底層、流浪漢或精神病患角色。說起近況，疫情期間他和大家一樣宅在家，健身、追劇、嘗試做料理，卻搞笑自嘲「愈來愈瘦」，因為自己煮的料理「太難吃」，倒是逛網拍時買了一堆健身器材，大嘆自己太容易被洗腦。

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