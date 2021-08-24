何猷君和工作人員爆口角被罵「私生子」 投資隊伍慘輸

何猷君近日出席投資的電子競技俱樂部EStar的手遊「王者榮耀」比賽。（取材自微博）

賭王兒子何猷君近日出席投資 的電子競技俱樂部EStar的手遊「王者榮耀」比賽，隨後被微博 網友爆料何猷君疑似和對手QGhappy的工作 人員發生衝突。尷尬的是，何猷君的隊伍連輸四局被淘汰。

香港01報導，網傳影片顯示，何猷君突然與對手的工作人員對罵起來，期間何猷君不斷挑釁對方，並大喊：「你上來啊。」情緒激動時還手舞足蹈地笑道：「打不過我吧。」QG的工作人員則憤怒還擊，並罵何猷君是「私生子」。

自稱在現場的網友透露當晚何猷君的隊伍輸掉第一局時，何猷君就忍不住開罵QG是「廢物」，讓他們滾回重慶，甚至說連機票也幫他們買好了。有不少網友認為何猷君態度惡劣，同時也責罵何猷君的家人。

何猷君23日則在微博發文，坦言原本不想回應這件事，只是賽外的一場鬧劇，不值一提：「但看到無數條惡語對我『家人』進行攻擊，我決定還是說一下，第一，本人從未有過辱罵對方工作人員的言行，倒是對方說我的一些言論，相信看過視頻的大家都有聽到吧。第二，e星每一場比賽都在全力以赴，這是對自己及對手及電競的尊敬。我們贏得起也輸得起。電子競技最迷人的就是『熱血』，千萬別讓它『涼』。第三，我以後會管理好自己的情緒，做一個不那麼容易『上頭』的電競觀眾。最後想問，說我人設崩塌的網友，我在互聯網的人設不都是你們說了算嗎？」