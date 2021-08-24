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羅雲熙拍戲受傷坐輪椅現身 暴瘦身材又掀熱議

娛樂新聞組／綜合報導
羅雲熙的身材一向受到粉絲關注。（取材自微博）
羅雲熙的身材一向受到粉絲關注。（取材自微博）

在「香蜜沉沉燼如霜」中飾演「潤玉」一角暴紅的男星羅雲熙，以清雋飄逸的外型圈粉不少，但他近日被網友爆料拍戲受傷，出行全靠工作人員推著輪椅。據了解，這不是羅雲熙第一次受傷了，兩年前，他也曾因為拍戲受傷坐輪椅。

綜合媒體報導，視頻中，可以看到羅雲熙坐在輪椅上，腿上蓋著一條毛毯，似乎是不想讓人看見傷腿；工作人員則幫他推著輪椅以及撐傘。眼尖網友發現，羅雲熙身形似乎消瘦許多，臉頰凹陷，骨架幾乎撐不起衣服。他的右腿蜷在輪椅上，似乎不能放下，眉頭緊鎖表情凝重。

羅雲熙被拍到受傷坐輪椅。（取材自微博）
羅雲熙被拍到受傷坐輪椅。（取材自微博）

據了解，羅雲熙是在拍攝電視劇「追光者」時受傷，但受傷後的羅雲熙為了不耽誤劇組拍攝進度，堅持帶傷拍戲。網友紛紛留言，有人說感覺他在忍痛，有人稱讚「羅雲熙好敬業」；還有網友表示羅雲熙太瘦了，又為打戲親力親為，「希望你不要那麼拚，保護好自己」。

羅雲熙的身材經常引發關注，此前他消瘦過多，他出席活動時穿著條紋襯衫，幾乎瘦到皮包骨的狀態，眼窩深陷手上青筋暴起，讓許多粉絲擔憂。

羅雲熙自幼學習芭蕾舞，曾參加華東六省舞蹈大賽，並獲得最高分數。他憑藉俊朗的外形獲得出演影視劇的機會，因出演「何以笙簫默」受到關注，還主演「上古情歌」、「香蜜沉沉燼如霜」等影視劇，出塵脫俗的古裝扮相得到認可。

工作 芭蕾

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