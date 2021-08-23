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龔俊揮別中餐廳 慘摔畫面曝光

娛樂新聞組／綜合報導
龔俊將離開「中餐廳5」，節目組播出了他在廚房摔跤的畫面。（取材自微博）
龔俊將離開「中餐廳5」，節目組播出了他在廚房摔跤的畫面。（取材自微博）

由黃曉明主持的「中餐廳5」，其中一位明星嘉賓龔俊，將會告別節目，令人十分不捨，而節目組亦播出他的精采片段，其中一幕是他在廚房忙碌時，卻不慎滑倒，摔個四腳朝天。

香港01報導，「中餐廳5」播出至今，口碑收視不俗，由黃曉明、寧靜兩位前輩，以至龔俊、丁真、周也、姚安娜等年輕藝人，認真經營餐廳。近日龔俊宣布要離隊，節目組播出他的片段，其中一段他正在廚房忙碌，卻因地滑摔了一跤，雖然未受傷，但粉絲十分心痛。

龔俊將離開「中餐廳5」，節目組播出了他在廚房摔跤的畫面。（視頻截圖）
龔俊將離開「中餐廳5」，節目組播出了他在廚房摔跤的畫面。（視頻截圖）

不過有網民發現，之前的節目，張亮和蘇有朋也曾經滑倒，而張亮更曾經由樓梯摔下，節目組一方面被批評安全意識不足，亦有網民懷疑一切只是套路，藝人滑倒只為製造節目效果。

ETtoday報導，有網友對此批評「為什麼不加設防滑墊反而好像還引以為榮一樣」、「這麼多人摔倒，節目組不想想地板的問題嗎」、「節目組覺得自己很有趣嗎」，其中更有人指出「是不是節目組故意的啊？」等等，討論相當熱烈。

龔俊作為「中餐廳5」長沙站的飛行嘉賓，在最新一集正式告別節目，他也為此感性在微博發文寫下「菜狗生涯暫告一段落了」， 並向節目班底黃曉明、寧靜、周也、丁真、姚安娜道謝，直呼「和你們一起開餐廳非常充實快樂！」不少觀眾不捨他的離開，紛紛湧入貼文底下留言，慰勞他的辛苦。

姚安娜 香港 蘇有朋

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