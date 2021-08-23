孫儷變身小丑女 小蠻腰不見贅肉

孫儷的小丑女造型，惹來網友一片議論。（取材自微博）

孫儷 新造型cos小丑女驚艷亮相，穿著超短皮衣，秀出小蠻腰，如同漫畫中走出來的人物。她的cos十分還原原型，雙馬尾挑染著顏色，肩上還扛著一把超大機槍，身材纖瘦到沒有一絲贅肉，小腹尤為平坦吸睛。

孫儷的妝容也非常濃，整個人都很驚艷，眼神迷離又性感。新造型採用了紅黑雙色相間，酷颯十足的設計展現了孫儷不一樣的一面，與平常的爽朗自然相比，這樣的孫儷差點讓人認不出。

孫儷也發文曬出自己的新造型，表示「所有人都要跟上腳步」。她還自稱鈕鈷祿筱，不忘為新劇「理想之城」宣傳。

網友看了孫儷的小丑女造型，紛紛表示娘娘的可塑性太強了，還以為她比較適合飾演娘娘或者是溫婉女子類型的角色，沒想到她還可以hold住小丑女造型。有人說真的好絕，希望孫儷能用這個造型錄製一條跳舞的視頻。還有人問孫儷有多少驚喜是大家不知道的，已經開始期待明天的新劇內容了。

孫儷近年在影視作品中不斷地突破自己，嘗試了很多新造型。她在「安家」中飾演房產中介，為了找到角色感覺，還專門借了工作 人員的舊鞋穿。在「惡棍天使 」中更是自毀形象出演了一個齙牙的眼鏡妹，首次嘗試了無厘頭的喜劇風格。