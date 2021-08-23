那英退出好聲音 聲樂大咖接棒

那英宣布退出「中國好聲音」。（取材自微博）

「中國 好聲音」至今製作屆滿10周年，然而受到疫情 影響，除了最早官宣的周杰倫辭退，日昨與那英工作室發布聲明稱，由於那英個人安排無法調整，因此無法走完這一季節目全程，之後會參與節目雲錄製，在屏幕前後指導學員。

揚子晚報報導，據悉，在接下來的比賽中，「中國好聲音」邀請了男中音歌唱家、聲樂教育 家廖昌永接棒，為「小二班」學員們提供指導，進行培養。

從「中國好聲音」第一季開始，那英一共參加了八季，今年剛好是第十季，可以說是真正的元老級別人物。並且，她參加的這幾季當中，帶出了梁博、張碧晨、張磊三位冠軍。

在得知那英退出「中國好聲音」的錄製後，網友紛紛猜測，那英是不是真的要進組拍戲了，畢竟在「萌探探探案」中，那英就表示會進組拍戲，還是大製作的劇。不過，也有網友表示，應該是因為那英檔期不夠，畢竟她現有好幾檔綜藝在手，並且還有「乘風破浪的姐姐」限定團的綜藝節目。

ETtoday報導，「好聲音」節目發表聲明，證實那英有其他安排情況下，加上節目籌備過程發生變動，疫情導致錄影時間不斷調整，此次她無法走完全季，將以「雲錄製（網路）」的方式參與。

陸續有網友爆料，「一開始定的就不是她，是節目錄製前幾天，有一位老師生病來不了了，節目組找她談，但是她已經有了別的行程，最後同意來救場，但提前就說好了只錄盲選」。另外有粉絲說「說實話少了那英這個節目少了什麽一樣」、「支持那英姐」。最令大批觀眾感到失落的，就是那英這次將不會繼續坐在紅椅子上指導學員了。