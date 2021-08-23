張雨綺怒男友被節目醜化 雙雙退出綜藝「女兒們」

張雨綺（左）表示不滿節目惡意剪接，憤而宣布和男友李柄熹退出錄製。（取材自微博）

女星張雨綺跟小八歲的男友李柄熹錄製真人秀綜藝「女兒們的戀愛」，在近日播出的集數中，張雨綺指男友不適合演戲，她亦不能幫他任何事情，被網民讚她是「人間清醒」，但張雨綺卻不甘節目將男友塑造成「伸手黨」，所以宣布二人退出節目。

綜合媒體報導，張雨綺最近攜男友李柄熹一同參加戀情節目，恩愛十足。但在近期的節目預告中，李柄熹和張雨綺聊起了未來的規畫，小提琴手出身的李柄熹對張雨綺表示，「最近確實想拍戲。」但張雨綺卻毫不留情地表示，「不是所有人都能幹演員的，我沒有一手遮天的能力，我根本就幫不了你任何事情。」張雨綺還苦口婆心地勸李柄熹，「獨立行走特別重要。」

被張雨綺潑冷水的片段播出後引發熱議，使得李柄熹受外界批評。不少人質疑李柄熹不努力、只想靠女友，稱讚張雨綺「人間清醒」，沒有被愛沖昏頭。

針對此事，張雨綺透過微博 發聲，表示自己不滿節目「踩一捧一」的錄製手法，憤而宣布她跟男友李柄熹退出節目，她表示「入行十餘載，我也是從新人階段過來的，迷茫階段也有不少前輩給出寶貴經驗。現在只是給身邊人一些客觀的建議，怎麼就變成了「他伸手，我清醒」？

她表示，和芒果TV合作很多次了，之前一直很愉快，某種程度她是將其當作自己的娘家人了，以為他們是彼此信任，彼此關懷的。但沒想到有一天也會成為製造話題惡意剪輯的工具。「恕我無法接受這樣的行為，甚至後悔帶李老師來參加這檔節目，受到這樣的傷害。」

隨後，節目組發聲明稱，「感謝張雨綺和李柄熹在節目中毫無保留的投入和付出。兩位在節目錄製中關於職業規畫的討論是非常積極和正向的，這些內容也將在下一期節目正片完整呈現。」

而張雨綺也轉發節目組的聲明，並寫道：「無論是戀人還是普通朋友亦或者是合作夥伴，我都會做出這樣的選擇。 過去的合作很美好，未來依舊願意以誠相待。」