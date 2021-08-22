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「掃黑風暴」還沒播完 全部劇情網路熱傳

娛樂新聞組╱綜合報導
孫紅雷(左)、張藝興主演的「掃黑風暴」，網路流出盜版，劇方緊急發布反盜版聲明。(取材自微博)
孫紅雷(左)、張藝興主演的「掃黑風暴」，網路流出盜版，劇方緊急發布反盜版聲明。(取材自微博)

由孫紅雷、張藝興領銜主演的電視劇「掃黑風暴」正在熱播，除了大尺度、快節奏、緊張刺激的劇情吸引不少網民追劇，故事原型也成為關注焦點。不過，有網友發現網路已流出該劇全部劇集，未播內容遭洩漏，「掃黑風暴，洩漏全集」話題瞬間衝上熱搜榜。

香港01報導，「掃黑風暴」根據中央政法委篩選的真實案例改編，包括轟動全國的孫小果案、操場埋屍案、湖南文烈宏涉黑案、海南黃鴻發案等。

劇情講述了中央掃黑除惡督導組進駐中江省綠藤市後，「前刑警」李成陽（孫紅雷飾）、年輕刑警林浩（張藝興飾）在督導組的指導下，和專案組組長何勇（劉奕君）共同協作，成功抓獲黑惡勢力及保護傘的故事。

豆瓣網上「掃黑風暴」目前有超過10.7萬人打分，約77%人給了4星以上，總分8.0。有網友表示，雖然劇情中有一些內容是改編的，其實原型故事比電視劇更殘酷；也有網民表示，根據真實事件改編是「最恐怖的字眼」。

中國青年網報導，正在民眾追劇追得如火如荼之際，網路卻已流出「掃黑風暴」全部劇集，「掃黑風暴」劇方發布反盜版聲明稱，互聯網上有人未經許可，擅自非法傳播、銷售電視劇「掃黑風暴」的盜版內容。劇方在嚴厲譴責的同時，已在第一時間向公安機關報案，追查盜版來源追究相關責任人的刑事責任。劇方呼籲廣大網友觀眾通過合法平台觀看電視劇「掃黑風暴」不觀看盜版內容切不可擅自轉發、傳播盜版內容。

「掃黑風暴」網路流出盜版，劇方緊急發布反盜版聲明。(取材自東方網)
「掃黑風暴」網路流出盜版，劇方緊急發布反盜版聲明。(取材自東方網)

風暴 盜版 公安

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