趙文卓、林志炫 為開冷氣撕逼？

林志炫、趙文卓(圖)參加真人秀「披荊斬棘的哥哥」，傳兩人鬧不和。(取材自微博)

林志炫最近參加真人秀「披荊斬棘的哥哥」意外掀起腥風血雨，他與鋼琴王子李雲迪及兩位舞蹈家劉迦、李響同組，卻要三人為他伴奏、伴舞，似乎沒有給他們表現機會，而被網友一陣吐槽；又發生他室友趙文卓想換房間，趙文卓說「我們寢室是關空調的，志炫說開空調嗓子會乾」，惹來不給開冷氣逼走趙文卓的爭議。

新浪娛樂報導，林志炫解釋說，「當時是卓兄說吹冷氣不夠養生，最好關了少吹，所以我就同意了呀」，還說「我其實還蠻喜歡適度的空調，我自己在家裡是開的」，變成各說各話羅生門。

對於林志炫的說詞，趙文卓也發微博 回應：「我想調換房間和空調沒有半毛錢的關係。請放心，我們相處得很好！」有網友質疑是節目惡意剪輯，想要讓參賽的「哥哥」們撕逼，但趙文卓也挺製作單位說「我們也很愛這個節目和節目組」。

蘋果新聞網報導，網友留言已分成兩派，林志炫飽受砲火攻擊，也有網友搞笑說，趙文卓當年和甄子丹 惡戰，是「撕碎甄子丹的男人」，要林志炫忍一下。

2012年趙、甄兩人合作電影 「特殊身份」，劇組後來發聲明終止和趙文卓合作並將他趕離飯店，指他同行助理外加老婆張丹露、一對兒女共8人，每天光住宿費就超過5萬人民幣，但趙文卓反控風波主因是「甄子丹擅改劇本」。