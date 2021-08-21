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「你忍一下」 網傳獄警拍片嘲諷吳亦凡

記者陳建嘉／即時報導
吳亦凡。（取材自微博）
吳亦凡。（取材自微博）

藝人吳亦凡涉嫌強姦，被北京警方拘留了16天，檢方依法審查後於16日正式逮捕吳亦凡，羈押期間需等到法院判決生效為止，他目前被拘留的地方雖未公開，但外界猜測應為北京朝陽看守所，近來更有一名疑為獄警的網友拍影片爆料，通篇充滿嘲諷。

疑似獄警（圖）拍影片嘲諷吳亦凡，但網友質疑真偽。（取材自微博）
疑似獄警（圖）拍影片嘲諷吳亦凡，但網友質疑真偽。（取材自微博）

該名獄警拍影片時，不斷引用吳亦凡金句「我的很大，你忍一下」嘲諷，首先提到監獄是在早上6時多起床，7時多開始勞動工作，中午稍微吃飯睡覺之後又要勞動，並說北京的夏天悶熱，冬天寒冷，更開玩笑說逢年過節，能讓吳亦凡大顯神威，「可以讓他唱一首大碗寬麵陪你跨年」，最終也提到，「如果有別的罪犯把你推倒，揮舞著拳頭說『我的很大，你忍一下』的時候，千萬不要忍，趕緊掙脫和獄警說，這在監獄是絕對違規的」。

雖然有網友質疑真偽，但因為該名獄警展現警號，應為真正警察，引發爭議。

不過，另有一名北京看守所員警發文，提到吳亦凡只是刑事拘留，還沒進到監獄裡，所以目前只是等待提審，而一般看守所裡面關的並非全是犯人，有的只是打架鬥毆未滿刑事犯罪標準，或像是輕微酒駕、未被法院審判定罪的，都可能會在旁陪伴吳亦凡。

吳亦凡 北京 監獄

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