張靚穎姐弟戀恩愛 與小男友甜蜜泡吧

張靚穎事業運不錯，但感情路卻略顯坎坷。（取材自微博）

歌手張靚穎日前被拍到與男友深夜泡吧遊玩。照片中，張靚穎一身休閒裝扮步伐輕快，手裡拿著兩個氣球，俏皮可愛心情好。陳秋蒔一身休閒裝，上手摟住女友霸氣十足，還貼心幫女友開車門，二人共同出門回家，上演一段恩愛姐弟戀。

網易娛樂報導，張靚穎和小男友陳秋蒔自從戀情曝光後就一直感情穩定，也一直傳出同居的消息，這一次也算是再添實錘了。

張靚穎雖然事業一直都發展得不錯，但是在感情上卻是略顯坎坷，這還得從她的上一段感情說起。

2003年，張靚穎結識了馮軻，2005年張靚穎憑藉「超級女聲」出道的同一年，馮軻與前妻正式離婚，他與前妻生育的一個女兒交由前妻撫養。

2009年，張靚穎與華誼兄弟公司合約到期後，和男友馮軻共同成立少城時代公司，感情的長跑也在持續進行中。張靚穎的事業一路高歌，取得了優異的成績。

2015年7月4日，張靚穎在演唱會上正式對外公開了與男友馮軻的戀情。10月10日，在演唱會成都站尾聲時，張靚穎的一段「你現在願意娶我的話你就上來」的「逼婚式」發言，馮軻沈默了一分鐘後上台匆忙結束了這段故事。

2016年11月8日，張靚穎與馮軻在羅馬的古堡舉行婚禮，2018年8月27日，張靚穎與少城時代公司結束經紀合約，也與馮軻離婚。

和馮軻的感情結束後，張靚穎被曝與多年好友陳秋蒔戀愛，媒體不止一次拍到兩人約會的照片，但是兩人一直都不承認戀情。直到2020年8月，張靚穎因為在節目公演中忘詞而引起熱議，作為緋聞 男友的陳秋蒔也發文公開力挺，並通過多個細節描述了張靚穎的生活日常，講述了對方的不易，也引起了兩人同居的猜測，並在文末承認了兩人的戀情。