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蔡少芬自爆低片酬 出道演戲 一集500港元

娛樂新聞組／綜合報導
蔡少芬（圖）、朱茵在綜藝節目中自曝當年工資太低的往事。（取材自微博）
蔡少芬（圖）、朱茵在綜藝節目中自曝當年工資太低的往事。（取材自微博）

港星蔡少芬近日在綜藝節目中自曝工資太低，引起網友熱議。視頻中，蔡少芬回憶在TVB的拍戲時光，而後她談到自己剛當選香港小姐時在TVB的薪資待遇，據她表示，TVB按「一集收500塊」算工資，她還打比方，假如是一部20集的連續劇，且主演在每集都有出鏡，那也只有「2萬（港幣，下同，約2566美元）」。

貓眼娛樂報導，朱茵聽後也在節目中透露自己入行工資，她坦言自己那時「半工半讀」卻已經有「上螢幕的機會」，不過那時的她一個月也僅有「8000元」。

蔡少芬、朱茵（圖）在綜藝節目中自曝當年工資太低的往事。（取材自微博）
蔡少芬、朱茵（圖）在綜藝節目中自曝當年工資太低的往事。（取材自微博）

網友紛紛在評論區表示心疼：「想不到TVB藝人工資這麼低」，還有網友直呼「太扎心」。

TVB藝人薪資待遇一直是熱議話題之一，不少藝人也曾公開吐槽這一問題，此前「石榴姐」苑瓊丹便在節目中表示很多藝人年紀太老「退休在即」，TVB對這些藝人的態度也是「不買帳」。

而武打演員甄子丹也透露自己剛開始時的工資才3000元，「只夠坐公交車」。

這番爆料，讓不少網友感慨TVB演員賺錢不易，不像現在的不少小鮮肉上台立個人設便能躺著賺錢。

當然，不乏有人持反對意見，90年的500元購買力粗估有現在8000元，而尤其是港幣在當時比人民幣要值錢。

退休 甄子丹 香港

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