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楊丞琳扁桃腺化膿急診 自嘲「喉嚨已爛」

娛樂新聞組／綜合報導
楊丞琳分享先前的機場美照，自我調侃是「急診前的英姿」。（取材自Instagram）
楊丞琳分享先前的機場美照，自我調侃是「急診前的英姿」。（取材自Instagram）

台灣藝人楊丞琳近日在大陸工作，日前以一襲純白挖背禮服，亮麗出席湖南衛視線上直播活動，隔天卻在Instagram透露因為感冒惡化，進醫院急診吊點滴，同時她也分享先前的機場美照，自我調侃是「急診前的英姿」。

噓！星聞報導，楊丞琳表示已經很久沒有需要打點滴，這次因為感冒的關係，嚴重到扁桃腺化膿需要掛急診，她傻眼自嘲：「我也是懷疑人生了！」事實上，從她分享的機場穿搭照就能看出，儘管口罩擋住了大半張臉，但露出的眼睛不會騙人，她的眼神流露出疲憊以及些許無神。

另外楊丞琳日前曾提到，感冒加上生理期，整個人狀態不太好、聲音沙啞，深怕影響舞台演出，所幸順利完成，觀眾也沒有發現什麼異狀，但她形容實際的情況是「喉嚨已爛」。

鏡周刊報導，楊丞琳日前才美美出席湖南衛視直播，一連唱了「年輪說」、「帶我走」兩首經典歌，活動結束後，她就因重感冒而緊急到醫院急診。

為了工作，楊丞琳當天穿上一席白色露肩禮服，展現性感鎖骨與腰部曲線，她笑稱自己難得優雅，就讓她女人一天吧。沒想到，一結束工作就因感冒惡化到醫院掛急診，且感冒碰上生理期，身體狀況不佳，聲音也略帶沙啞，幸好完美演出工作後，目前已在家休養中。

早前，楊丞琳即赴陸與夫婿李榮浩聚首，享受兩人世界，但有工作上門，夫妻倆也是各奔西東，各忙各的。去年因疫情關係，兩人時隔300多天沒見面，有此之鑑，楊丞琳在台灣工作告一段落後，隨即赴陸與李榮浩相聚。

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