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「台灣電影之父」導演李行心肺衰竭病逝 享壽91歲

49歲鄭秀文爆曾想退休 憶亡父台上落淚

娛樂新聞組╱綜合報導
鄭秀文迎來49歲生日，她透露自己曾有過想要退休的想法。(取材自微博)
鄭秀文迎來49歲生日，她透露自己曾有過想要退休的想法。(取材自微博)

鄭秀文近日慶祝49歲生日，她提前一天舉行了生日的迷你音樂會，與歌迷們共同慶祝生日。現場鄭秀文透露自己曾有過想要退休的想法。

網易娛樂報導，期間提到爸爸時，突然感觸，眼含熱淚，表示自己很愛唱歌，喜歡用歌聲給自己打氣，給身邊的人打氣，很想唱給在天上的爸爸聽。每次感到氣餒，想退休的時候，爸爸都會為她打氣鼓勵她。情到深處，鄭秀文更是背對著舞台流淚，令人心疼。

鄭秀文一直多以堅強一面示人，常常和粉絲分享自己的健康日常，包括健身養生等內容。6月時，鄭秀文曾曬出一張背部刮痧後的照片，整個背部肌肉，包含肩胛骨、脊椎兩側、手臂外側、頸椎，都出滿了紅色的痧斑，裸背出現鮮紅顏色，幾乎看不到原來皮膚的膚色，畫面實在令人感到毛骨悚然！

鄭秀文曾在網上分享：昨晚通宵拍攝一整天，這是早上淩晨5點30分坐車回家的路途中，身體相當地疲勞，不過做自己喜歡的事，再辛苦也值得！她坦言，最近很忙，忙到自己也需要很大意志，來完成任務和整理內心想法。

鄭秀文1990年出道以來，舉辦過200場演唱會，曾主演過15部電影，在演藝圈取得的成績有目共賞。即使早前與許誌安的婚姻出現變故，她也保持積極的狀態示人。

退休 健身 肌肉

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