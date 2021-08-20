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神學士根本沒變 阿富汗婦女被拖下車鞭打 強迫穿罩袍

吳亦凡被爆已是2歲娃的爸 老婆是白富美

娛樂新聞組╱綜合報導
吳亦凡被爆不是單身，而且還有一個2歲孩子，不過消息未獲證實。(取材自微博)
吳亦凡被爆不是單身，而且還有一個2歲孩子，不過消息未獲證實。(取材自微博)

吳亦凡因涉嫌強姦遭北京警方批准逮捕後，他曾參與演出的影視作品陸續被消失，後又有多個追星App遭下架，對娛樂圈的影響不小，沒想到又有更勁爆的傳聞出現，有爆料人士隱諱地表示：「加拿大入獄男星不是單身。」

微博有爆料稱：「加拿大入獄男星不是單身，是已婚，有一個2歲的孩子！」傳聞一出瞬間引爆討論，因吳亦凡本身是加拿大籍，加上近期遭警方批准逮捕，網友第一時間就聯想到是他。

還有另名網友爆料，指出吳亦凡老婆是名高學歷白富美，甚至傳出是由吳媽媽親自挑選：「本身清華的，現在在北大光華，但是為了吳亦凡去當了實習生。」更有人推測小孩大約是在2018年至2019年在海外代孕所生。

不過，也有爆料內容指出兩人早已分手，據傳該名女生曾陪吳亦凡到海外宣傳歌曲，直到2019年男方與秦牛正威傳出緋聞後，她才陸續刪掉相關微博、IG，並於同年離開在影音平台的實習工作。

針對爆料，網友們看法兩極，有人表態不相信，同時調侃：「小牙籤能生出孩子？」但也有網友深信不疑：「經過這一年，娛樂圈發生什麼都不意外了。」像是鄭爽代孕、華晨宇隱婚生子，都是讓人意想不到卻又真實發生的事情。

另外也有網友敏銳想起年初曾有一則關於流量明星的爆料，當時許多明星跳出來發聲明自清，被網友戲稱是「娛樂圈闢謠日」，只不過真實情況究竟如何，壓根沒有人知道，而吳亦凡是否真的隱婚，且有一個2歲的孩子，目前尚未有進一步的證據。

吳亦凡 加拿大 微博

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