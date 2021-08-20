否認懷孕逼宮 杜淳正妹妻：他根本不花

杜淳妻子王燦在社交平台上曬出兩人甜蜜合影。(取材自微博)

王燦近日在社交平台上曬出一組近照，老公杜淳也驚喜出鏡，兩人大秀恩愛。產後四個月的王燦狀態恢復很好，皮膚緊致細膩又光滑，髮際線也很正常，再加上前凸後翹的纖細身材，顏值絲毫不輸圈內女明星，看起來最多只有20幾歲。

貓眼娛樂報導，照片中，杜淳滿臉笑容氣場溫和，王燦也是姿態輕鬆隨意，頭微微靠向老公，不經意間就流露出了對杜淳的依賴，夫妻倆感情相當好。

不過仍有網友因為之前的傳聞表示，王燦應該是靠懷孕生子逼宮才讓杜淳這個花花公子讓步的，對此王燦直接回覆道：「他根本不花！我們是正常備孕！｣澄清流言。

據悉，杜淳在今年1月1日突然曬出結婚證宣布結婚，再加上4月份兩人的女兒就出生了，因此被網友猜測他們倆是先上車後補票，並懷疑王燦可能是懷孕後逼宮。

不過兩人具體的結婚時間應該要更早一些，而且王燦懷孕後杜淳表現良好，雖然在節目「婆婆和媽媽」裡的表現惹來過一些爭議，被吐槽不關心老婆，但杜淳其實對王燦還是很體貼的，婚後也沒有傳出過什麽緋聞 。

杜淳日前還發文委屈表示女兒已經不認識他了，因為工作 離家40多天。他將女兒小心翼翼地抱在懷裡親臉頰，滿滿都是對孩子的疼愛，妥妥的顧家好爸爸。