主角不像英雄…新「天龍八部」選角差 評分僅3.5

楊祐寧版的喬峰被指缺乏英雄氣質，反而有點油滑。(取材自微博)

近年由中國 拍攝的武俠劇成為同類作品的主流，主因是中國製作相對比有較多資源、動畫製作亦相對地成熟，加上中國取景選擇更多，理論上一定有質素保證。然而，近日首播的金庸小說改編劇集「天龍八部」（2021）卻與推論完全相反，在影視平台「豆瓣」僅得3.5/10分，是過住劇集版「天龍八部」作品評價最差的一部。

港媒報導，新版「天龍八部」被批評最多的地方是選角問題，例如主角喬峰一向予人英雄豪邁的感覺，卻交由文青形象深入民心的台灣 演員楊祐寧飾演，他時而會透著一股憨厚，時而又透著一股油滑，更與喬峰身上「所得非所願」的滄桑悲愴的渾厚氣質截然不同。

白澍飾演的段譽卻變成戴耳環的「段娘」，厚重斜劉海配耳釘，潮不潮，古不古。同時他本人的氣質又太過油膩，與剛入世的純情大理國小王子格格不入。有人認為導演 將段譽的「文弱」變成了女性化氣質、脂粉氣，這是一種誤讀。

不過最受爭議的還是香港代表文詠珊飾演王語嫣，被狠批是「最沒仙氣王語嫣」，她美則美矣，卻更適合演繹都市女郎。她的人物詮釋也有問題，如何彰顯少女感？還是言情劇的熟悉套路「噘嘴」。

正所謂有比較有傷害，3.5/10是一個慘不忍睹的分數。近40年，「天龍八部」共六次被改編成為電視劇，最新一版劣評最多，排名最低；而得分最高的卻是24年前的TVB作品，有9/10。