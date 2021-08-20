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「台灣電影之父」導演李行心肺衰竭病逝 享壽91歲

表演太浮誇 「測謊人」遭觀眾瘋狂吐槽

娛樂新聞組╱綜合報導
文章(右)、馬麗主演的電影「測謊人」遭到觀眾瘋狂吐槽。(取材自微博)
文章(右)、馬麗主演的電影「測謊人」遭到觀眾瘋狂吐槽。(取材自微博)

由文章、馬麗主演的電影「測謊人」近日公映，上映六天取得了2650萬元人民幣的票房，但該片的口碑卻遭到了觀眾們的瘋狂吐槽，豆瓣評分已經下降到了2.7分。

北京日報報導，「測謊人」由楊沅翰執導，影片講述了文章飾演的左南和馬麗飾演的馬小凡，原來是一對熱戀的情侶，但在一次相約拍婚紗照的時候，左南因為被人拉住幫社區的一群居民做登記，結果錯過了約會，從此認為馬小凡是一個感情的女騙子，對愛情失去了信心，成為了一個到處騙人錢財的「撒謊大師」，而被爽約的馬小凡也由此認為男人都是騙子，所以成為了一名測謊人，她要測出對愛情虛偽的男人們的謊言，但在現實中發現，當男女之間的一切謊言都被測出的時候，原本的愛情和婚姻也消失了，好心變成了辦壞事。

從故事的結構角度看，影片一開始，有些情節還比較搞笑，但到了影片的三分之二處，男女主角很快複合，成為了一對和好如初的情侶，影片最後的部分就變成了兩人跟社會黑哥（梁超飾）等爭搶房契的追逐戲，這場鬧劇式的戲浮誇、無聊，讓人看不下去。

網友紛紛狠批：「90分鐘能堅持到30分鐘就是勇士！」「一句話的事用了90分鐘來反覆講述，讓人如坐針氈。」「我要為我的30塊錢和周末寶貴的一個半小時討個說法，我沒法用評價電影的語言來評價它，因為它不配。」

電影 勇士 北京

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