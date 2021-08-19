我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美國以牙還牙 將限制部分中國來美航班載客率

加州疫苗證明令 擴大至千人以上室內活動

「查吳此人」 吳亦凡7000影片下架 禍延藝人

記者林士傑／綜合報導
吳亦凡被逮捕，傳出可能遭求處重罪。（取材自Instagram）
吳亦凡被逮捕，傳出可能遭求處重罪。（取材自Instagram）

大陸男星吳亦凡涉嫌強姦被北京警方拘留了16天，檢方依法審查後於16日正式逮捕吳亦凡，羈押期間需等到法院判決生效為止，據了解由於整起案件涉及較多的被害人，調查、審理、開庭等過程需耗費半年至一年左右，輕判3至10年有期徒刑，情節嚴重者可判10年以上或者死刑。

而他與工作室的微博帳號已被註銷，截至17日上午10時，各大平台合計下架190萬則短片、7000部影視綜藝節目，雖然多數網友對「查吳此人」一事叫好，不過也有人發聲抗議，認為此做法對其他藝人並不公平，希望能以打碼畫面讓節目留存。

ETtoday報導，吳亦凡除了性侵官司，又爆出竟還有演唱會合約民事官司在身。

近日吳亦凡工作室「北京凡世文化傳媒」、相關公司「內蒙古凡世影視傳媒」等公司，被發現遭到兩家深圳的活動公司提告，該案於今年1月立案，最近一次開庭時間是在8月6日，也就是吳亦凡遭刑事拘留後。

據之前公開的一審民事裁定書顯示，該案涉及2018年至2019年吳亦凡世界巡迴演唱會相關合約糾紛，兩原告請求法院判被告凡世文化等共同退還投資款、賠償違約金及支付律師費，金額超過1082萬元人民幣（約166.6萬美元）。

吳亦凡 北京 工作

上一則

作家曬霍尊給陳露轉帳紀錄 曾提到常給零花錢

下一則

沈殿霞6000萬遺產不能用 鄭欣宜曾窮到只剩26元

延伸閱讀

吳亦凡官司纏身 演唱會泡湯 被求償166萬美元

吳亦凡官司纏身 演唱會泡湯 被求償166萬美元
吳亦凡拖累讓8個月心血涼涼 太監演員怒摔劇本

吳亦凡拖累讓8個月心血涼涼 太監演員怒摔劇本
吳亦凡選妃流程被爆 「他嫌女孩不乾淨」

吳亦凡選妃流程被爆 「他嫌女孩不乾淨」
吳亦凡獄中生活曝光 傳1天要反省6次

吳亦凡獄中生活曝光 傳1天要反省6次

熱門新聞

中國歌手霍尊（左）被交往9年的舞者女友陳露（右）踢爆斯文外表下的真面目。（取材自微博）

霍尊2天約砲1次「淫亂對話」曝光 買壯陽藥拚1晚3槍

2021-08-12 22:45
孫儷主演的「理想之城」開播，收視卻不如預期。(取材自豆瓣電影)

孫儷跌落神壇？新劇收視慘 演技被酸「只會瞪眼」

2021-08-16 02:30
妮可基嫚與湯姆克魯斯曾經宛如好萊塢王妃和王子，到哪都是矚目焦點。（路透資料照片）

妮可基嫚與湯姆克魯斯離20年不後悔 因為這個理由

2021-08-16 19:49
霍尊。（取材自微博）

霍尊不只淫亂 還瞧不起女友家庭「和我不是一個層面」

2021-08-13 00:31
林孝謙表示能跟趙麗穎合作根本是美夢成真。(圖:好時光娛樂提供)

33歲趙麗穎穿回校服 逆齡美貌登熱搜

2021-08-11 19:30
王菲第一任丈夫是搖滾歌手竇唯(左)。(取材自微博)

王菲前夫竇唯現況潦倒？二女兒上選秀自曝要掙錢養家

2021-08-11 02:24

超人氣

更多 >
北卡男子嗆不打疫苗者「有種染病別看醫生」 網路爆紅

北卡男子嗆不打疫苗者「有種染病別看醫生」 網路爆紅
疫期逆行 華人父母轉第3國來美…旅行社提供一條龍服務

疫期逆行 華人父母轉第3國來美…旅行社提供一條龍服務

阿富汗流亡總統攜家帶眷 捲近1.7億鉅款逃阿聯

阿富汗流亡總統攜家帶眷 捲近1.7億鉅款逃阿聯
抗Delta病毒 9月20日開打第3劑加強針

抗Delta病毒 9月20日開打第3劑加強針
一家三口包括亞裔妻子在中加州國家公園死亡 死因不明

一家三口包括亞裔妻子在中加州國家公園死亡 死因不明