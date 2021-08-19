「查吳此人」 吳亦凡7000影片下架 禍延藝人

吳亦凡被逮捕，傳出可能遭求處重罪。（取材自Instagram）

大陸男星吳亦凡 涉嫌強姦被北京 警方拘留了16天，檢方依法審查後於16日正式逮捕吳亦凡，羈押期間需等到法院判決生效為止，據了解由於整起案件涉及較多的被害人，調查、審理、開庭等過程需耗費半年至一年左右，輕判3至10年有期徒刑，情節嚴重者可判10年以上或者死刑。

而他與工作 室的微博帳號已被註銷，截至17日上午10時，各大平台合計下架190萬則短片、7000部影視綜藝節目，雖然多數網友對「查吳此人」一事叫好，不過也有人發聲抗議，認為此做法對其他藝人並不公平，希望能以打碼畫面讓節目留存。

ETtoday報導，吳亦凡除了性侵官司，又爆出竟還有演唱會合約民事官司在身。

近日吳亦凡工作室「北京凡世文化傳媒」、相關公司「內蒙古凡世影視傳媒」等公司，被發現遭到兩家深圳的活動公司提告，該案於今年1月立案，最近一次開庭時間是在8月6日，也就是吳亦凡遭刑事拘留後。

據之前公開的一審民事裁定書顯示，該案涉及2018年至2019年吳亦凡世界巡迴演唱會相關合約糾紛，兩原告請求法院判被告凡世文化等共同退還投資款、賠償違約金及支付律師費，金額超過1082萬元人民幣（約166.6萬美元）。