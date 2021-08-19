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作家曬霍尊給陳露轉帳紀錄 曾提到常給零花錢

娛樂新聞組／綜合報導
霍尊被指曾多次給陳露轉零花錢，一直持續到2020年7月。（取材自微博）
霍尊被指曾多次給陳露轉零花錢，一直持續到2020年7月。（取材自微博）

大陸作家陳嵐日前曬霍尊給陳露的轉帳紀錄，並發文：「隨便挑了幾張截圖和轉帳紀錄。這就是陳露哭訴的『冷暴力老公』；哦，不，她在微信上管他叫傻腦公。是挺傻的。（註：這是很小的一部分）」

網易娛樂報導，在曬出的截圖中，霍尊多次給陳露轉零花錢，並幫她代購，一直持續到2020年7月27日。

陳嵐還持續回覆網友問題，她稱陳露在收到霍尊的禮物後就給他發長信息說分手，隨後拉黑了他，霍尊錄節目現場收到的信息，崩潰大哭、節目中斷錄製。

此前，霍尊曾在長文中提到「我會立刻給她打零花錢」，「我給她不定期的零花錢也上到了五位數。在每年她的生日的時候，我也會為她代購包包、鞋子之類的禮物」。

日前，霍尊通過工作微博就近期的風波發長文道歉，並配文「請傷害到此為止吧」。他在長文中向所有人道歉，承認自己私下自視甚高、口不擇言、舉止不端，並專門向前女友陳露道歉，感謝對方八年陪伴，是自己對過往感情糾葛處理不當。

霍尊表示自己和陳露是在2012年相識，2013年交往，在自己無名的時候陳露一直陪伴自己，直到2014年，事業有所起步後，他開始會給陳露零花錢，透露不定期零花錢數目已上到五位數，否認陳露給自己花了二、三百萬之多。

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